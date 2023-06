Tudomány

Hét éremmel és három különdíjjal tértek haza a magyar diákcsapatok a RoboCup Junior Európa-bajnokságról

A rangos ifjúsági robotikai versenyen a Baptista Szeretetszolgálat minden Rescue csapata dobogós helyezést szerzett, a legkisebbek kategóriájában pedig a szegedi diákcsapat robotszínháza bizonyult a legjobbnak - közölte a Neumann Társaság csütörtökön az MTI-vel.



A Magyar Robot Kupa Alapítvány és a Neumann Társaság Magyar Ifjúsági Robot Kupáján minősített csapatok június 7. és 10. között a horvátországi Varazdinban mérték össze tudásukat a 14 év alatti gyerekek számára meghirdetett RoboCup Junior Európa-bajnokságon.



Magyarországról összesen tizenkét csapat vett részt az Európa-bajnokság különböző versenykategóriáiban, közülük heten szereztek érmet, további három csapat pedig különdíjban részesült.



A Rescue robotok kategóriában versenyző csapatok robotjai katasztrófaszimulációs helyzetekben, kizárólag szenzorjaikra és programozásukra hagyatkozva, autonóm módon mentenek áldozatokat. 2023-ban a Baptista Szeretetszolgálat minden e kategóriában induló csapata dobogós helyezéssel zárta a versenyeket, mentoruk Abán Csaba, a Neumann Társaság robotika szakosztályának alelnöke volt.



A Rescue Line Entry U14-es kategóriában a 2022-es Európa-bajnok Sensor csapat a versenyt végig vezetve szerezte meg az újabb első helyezését. A Rescue Line liga első helyezettje az AGORA Tudományos Élményközpont A.S.C nevű csapata lett Debrecenből.



A haladó Rescue Line ligában az idei évben először induló Lightning csapat vett részt, ők a kategória második helyén végeztek. A Rescue Maze Entry U19-es versenyszámban a Lightning_E csapat a harmadik helyen végzett.



A bajnokságon OnStage First Steps kategória is indult az 5-9 éves versenyzők számára a Robotszínház mezőnyében: ezt egy szegedi csapat nyerte meg, Özvegy Judit tanítónő diákjai, a Ritmikus byte-ok végeztek az élen.



Az Irinyi Károly Általános Iskola Ve-Do csapata Esztárról a Soccer Entry ligában a második helyen végzett. A CoSpace Preliminary kategóriában a második helyet szerezte meg a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Dinos nevű csapata.



A budapesti Eötvös Gimnázium Kreatív Műhelyének Roboteam csapata OnStage First Steps ligában Best Innovation különdíjban részesült, míg a Nyíregyházi Egyetem Robotintelligencia Diákkörének BLM-Starters csapata Soccer Entry ligában Best Hardware Solution különdíjat kapott. Ugyanezzel a különdíjjal ismerték el a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont Agóra Robotics nevű csapatának szereplését is, amely a Rescue Maze ligában indult - áll a közleményben.