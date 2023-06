Tudomány

Útnak indult a Műegyetem ötödik kisműholdja a SpaceX rakétájával

Útnak indult a Műegyetem ötödik kisműholdja, az MRC-100 a SpaceX Falcon 9-es rakétájának Transporter 8 missziójával magyar idő szerint hétfőn 23:35-kor a kaliforniai Vandenberg-űrközpontból - tájékoztatta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az MTI-t kedden.



A BME műholdját is szállító ION SCV-011 űreszköz a rakéta felemelkedése utáni nyolcvanadik percben sikeresen levált a hasznos terhet alkotó egységről, és az olasz D-Orbit cég műholdplatformjaként a vállalás szerint legkorábban 7 nap múlva állítja pályára a műegyetemi kisműholdat.



Az MRC-100 pályára állása után napelemek segítségével tölti fel az akkumulátorát, mivel az a decemberi kiszállítás és a nagyobb műholdba telepítés óta lemerült. Amint elegendő energiát gyűjt - becslések szerint 7-14 napon belül -, bekapcsolnak a rendszerei, majd megfelelő akkumulátor-töltöttségi szint esetén megkezdi a rádióadást. A vételre és a vezérlésre a földi állomásokon, a BME E épület tetején és Érden minden készen áll - írják a BME közleményében.



A BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék oktatói, kutatói és hallgatói hároméves közös munkájának eredményeként elkészült kisműhold nevét a Műegyetemi Rádió Club (MRC) tiszteletére kapta, amely 2024-ben lesz százéves.



A Transporter-8 a SpaceX nyolcadik, kisműholdak pályára állítását végző küldetése. Összesen 72 űreszközt állítottak pályára, közöttük cubesatokat, ilyen volt a MaSat-1, az első magyar műhold is, mikroműholdakat, valamint egy, a légkörbe visszatérő kapszula egységet, és kisebb űreszközöket pályára állító műholdplatformokat - olvasható a közleményben.



Mint kiemelik, a Műegyetem fejlesztői csapata jelenleg a világon a legtöbb sikeres PocketQube kategóriájú műholdküldetést tudhatja magáénak. Az intézményben évtizedek óta folyik űrkutatáshoz, űrtechnológiához kapcsolódó tevékenység, amelynek újabb fontos mérföldkövét jelenti az MRC-100 és világűrbe juttatása.



A kisműholdon, amely a Föld körüli elektroszmogot vizsgálja majd, három másik egyetemen - a Szegedi Tudományegyetemen, a győri Széchenyi István Egyetemen és a Debreceni Egyetemen - készült önálló kísérletek is helyet kaptak.