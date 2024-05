Truckrace

Gyorsasági kamion Eb - Négyből négy futamgyőzelem Kiss Norbert idénynyitó mérlege

A szombati naphoz hasonlóan vasárnap is megszerezte az első rajthelyet, majd mindkét futamot megnyerte a címvédő és ötszörös Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb szezonnyitó misanói fordulóján.

A 39 éves szombathelyi pilóta ezzel pályafutása során harmadszor aratott ugyanazon a hétvégén négyből négy sikert, a kontinensbajnokság teljes történetében pedig mindössze ötödször jött össze ez egy versenyzőnek.



Kiss a kontinensbajnoki sorozat hivatalos honlapja szerint már a szombati első két szabadedzésen is a leggyorsabb volt, így gyakorlatilag senki nem tudta még megszorongatni sem az egész hétvégén.



A szombati pole pozíció és a két futamgyőzelem után a magyar Eb-címvédő a vasárnapi időmérőn is a leggyorsabbnak bizonyult, majd az első, 12 körös viadalon rajt-cél győzelmet aratott. Ez volt pályafutása során a 200. dobogós helyezése a kamion Európa-bajnokságon. A második - részben fordított rajtrácsos - futamot a szabályok értelmében Kissnek a nyolcadik pozícióból kellett kezdenie, de hamar feljött hatodiknak, majd ötödiknek, néhány körrel később pedig már negyedik volt, aztán ritkán látható manőverrel egyszerre két riválisát is lehagyta ugyanabban a kanyarkombinációban. A nyolcadik körben az első helyet is megkaparintotta és nem is engedte ki a kezéből a leintésig.



"Büszke vagyok erre a hétvégére, mert egészen kiváló munkát végeztünk a csapattal a felkészülés és a tesztek során. Fantasztikus így kezdeni egy szezont, alig várom a következő fordulót" - nyilatkozott a versenysorozat honlapján sugárzott élő közvetítésben a díjátadó előtt Kiss Norbert.



A címvédő ezzel a maximálisan megszerezhető 60 pontot gyűjtötte, és az összetettben az élen áll. Mögötte 45 ponttal a hatszoros Eb-győztes német Jochen Hahn a második, míg a háromszoros kontinensbajnok spanyol Antonio Albacete 35-tel a harmadik.



A gyorsasági kamion Eb két hét múlva, a magyar-szlovák határ közelében lévő Slovakiaringen folytatódik.