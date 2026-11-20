Női téma
Szépségkirálynők helyett tudósokat keresnek Burkina Fasóban
Burkina Faso felfüggesztette a szépségversenyeket, néhány hónappal később pedig országos természettudományos vetélkedőt indított fiatal nők számára. A legjobban teljesítő versenyzők pénzjutalmat, motorkerékpárt, laptopot és ösztöndíjat kaptak.2026.11.20 10:41ma.hu
Nem a külső megjelenés, hanem a matematikai, fizikai és kémiai tudás került a figyelem középpontjába Burkina Fasóban, ahol a kormányzat két, egymástól eltérő területet érintő intézkedéssel hívta fel magára a figyelmet.
A nyugat-afrikai ország Kommunikációs, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Minisztériuma 2026 júniusában országosan felfüggesztette a szépségversenyek megrendezését. A döntést azzal indokolták, hogy új szabályozást kívánnak kidolgozni a nemzeti kulturális identitás, a társadalmi értékek és az emberi méltóság védelmében.
Két hónappal később az elnöki hivatal HAKILI Mousso néven országos természettudományos versenyt indított fiatal nők számára.
A megmérettetésen 84 résztvevő mérte össze tudását matematikából, fizikából és kémiából. A legjobb eredményt elérő versenyzők pénzjutalmat, motorkerékpárokat, laptopokat és tanulmányi ösztöndíjakat kaptak.
Ibrahim Traoré államfő szeptember 21-én az ouagadougoui Koulouba-palotában személyesen fogadta a győzteseket, és arra biztatta őket, hogy természettudományos pályán folytassák tanulmányaikat, illetve építsenek karriert.
A kezdeményezés nemzetközi figyelmet is kapott, különösen azért, mert a szépségversenyek felfüggesztését és a fiatal nők tudományos teljesítményének elismerését rövid idő választotta el egymástól.
A két intézkedés azonban nem azonos természetű. A szépségversenyek felfüggesztése szabályozási döntés volt, amelyet a hatóságok kulturális és társadalmi szempontokkal indokoltak, míg a HAKILI Mousso a természettudományos képzések és a női tehetségek támogatását célozza. A közölt információk alapján nem állapítható meg, hogy az egyik program közvetlenül a másik helyettesítésére jött volna létre.
A verseny ugyanakkor ráirányítja a figyelmet arra, hogy a természettudományos és műszaki területeken a fiatal nők számára biztosított képzési és előmeneteli lehetőségeknek komoly társadalmi jelentőségük lehet.
Burkina Fasóban most 84 fiatal nő kapott lehetőséget arra, hogy tudásával kerüljön a nyilvánosság elé. Közülük többen olyan támogatáshoz is jutottak, amely a további tanulmányaikat segítheti.
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