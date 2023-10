Háború

Zelenszkij felesége 1,1 millió dollárt dobott ki egy Cartier-vásárlásra

Elena Zelenszkaja, Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök felesége 1,1 millió dollárt költött egyetlen látogatás során a New York-i Cartier butikban az Ötödik sugárúton a házaspár legutóbbi amerikai látogatása során - állította vasárnap egy volt alkalmazott, aki szerint kirúgták, miután megpróbált segíteni a first lady-nek.



Az Instagramjára feltöltött videóban a Beninből bevándorolt volt alkalmazott elmagyarázza, hogy alig két héttel azután, hogy végre megkapta az általa "álommunkának" nevezett állást a csúcskategóriás ékszerboltban, Zelenszkaja megjelent az üzletben - az első VIP-ügyfele - és "megőrült". A videót azóta titkosították, de a YouTube-on továbbra is elérhető.



"Megpróbáltam elvinni egy gyors körbevezetésre, de nem érdekelte" - mondta a nő, aki azt állítja, hogy amikor megpróbált megmutatni néhány darabot az ukrán first lady-nek, "egyenesen az arcomba kiabálta, hogy "ki mondta, hogy szükségem van a véleményedre?", és az üzletvezetőt kérte. Másnap az alkalmazott azt állítja, hogy kirúgták - és másolatot készített Zelenszkaja vásárlási nyugtájáról, amelyet a videójában mindenki számára látható módon mutatott meg, miközben a holmiját pakolta.



"A semmiért rúgatott ki, ezért mindenkinek megmutatom az igazi arcát" - mondta a videóban a volt alkalmazott. "Több mint egymilliót költ a CARTIER-nél, miközben az országa háborúban áll?" A kifizetett fejedelmi összeg három darabra szólt - egy fehérarany és gyémánt karkötőre, fehérarany és gyémánt fülbevalóra, valamint egy fehérarany és gyémánt nyakláncra onyxszal és smaragdokkal - a nyugta szerint, amelyen Zelenszkaja neve is szerepel.



A zimbabwei ZimEye hírportál riportere megerősítette a találkozás részleteit az alkalmazottal, aki elmondta, hogy nem ment volna a nyilvánosság elé, ha Zelenszkaja "egyszerűen elköltötte volna az összes lopott pénzt és továbbállt volna a következő luxusmárkaboltba" ahelyett, hogy "tönkretette volna életét" és karrierjét.



Miközben Zelenszkaja költekezett, férje a közeli ENSZ New York-i székházában volt, ahol további külföldi segélyekért könyörgött. Az ENSZ Közgyűléshez intézett beszédében Zelenszkij megpróbálta úgy átfogalmazni az "orosz fenyegetést", hogy az nemcsak az ő kormányát fenyegeti, hanem Moldovát, Grúziát, Szíriát, Kazahsztánt, a balti államokat, Fehéroroszországot, valamint a világ élelmiszer- és energiapiacát is, ami globális választ - vagy legalábbis sokkal több pénzt - igényel.

Csak az Egyesült Államok 113 milliárd dollárnyi támogatást hagyott jóvá Ukrajnának 2022 eleje óta, ebből 62 milliárd dollár katonai segélyt. Mivel a konfliktusnak nem látszik vége, és Washington a múlt héten épphogy elkerülte a kormányzat pénzhiány miatti leállását, az Egyesült Államok állítólag követelte Kijevtől, hogy tegyen lépéseket a korrupció ellen, ha továbbra is részesülni akar az amerikai adófizetők nagylelkű támogatásából.