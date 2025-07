Kultúra

Rómában új díszkivilágítást kapott Traianus császár piaca

A Traianus császár által építtetett és az ókori Róma egyik történelmi és építészeti jelképének számító piac új díszkivilágítást kapott, amelynek fényeit Roberto Gualtieri főpolgármester kapcsolta fel csütörtök este.



Az olasz főváros nevezetességei egymás után kapnak új díszkivilágítást. A Szent Péter-bazilika és a Caracalla-fürdők után most a Traianus császár nevét viselő piac került sorra. A második században emelt vásárcsarnok a kor sztárépítésze, Apollodórosz tervei alapján készült.



A többemeletes épületegyüttest 259 meleg fényű reflektor világítja meg mostantól, sötétedéstől a reggeli órákig. A Roma Tre egyetem építészeti karán kidolgozott újgenerációs fénytechnológia nem invazív, úgynevezett művészeti világítást ad az ókori falfelületeknek, vagyis "életre kelti a nappali fényben nem látható legkisebb részleteket, színárnyalatokat" - hangoztatta a világítást biztosító Acea római energiaszolgáltató elnöke, Barbara Marinali.



A fények beragyogják Traianus piacának félköríves üzletsorait és a közelükben a középkorban emelt lakótornyot is.



A világítást felkapcsoló Roberto Gualtieri főpolgármester az MTI-nek úgy nyilatkozott, Róma 65 millió eurót szán a főbb látványosságok kivilágításának megújítására. Hangsúlyozta, hogy a világítótestek a korábbi lámpáknál 35 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak.



"Az ókori városközpont és a római külkerületek számos pontja egyaránt új fényt kap: így a látogatók nemcsak nappal, hanem sötétben is élvezhetik a műemlékek szépségét. A díszkivilágítás lendületet adhat az esti órák idegenforgalmának, főleg nyáron, amikor a forróságot kellemesebb sétálóidő váltja fel"- mutatott rá Gualtieri, aki szerint az esti kivilágítás a közbiztonságot is növeli.