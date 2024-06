Kultúra

Scarlett Johansson szerepel az új Jurassic World-filmben

Scarlett Johansson szerepet kapott a negyedik Jurassic World-filmben, melynek ismét Steven Spielberg az executive producere - számolt be róla a Variety.com.



Johansson a Comic.Book.com hírportálnak adott interjújában árulta el, hogy sikerült bejutnia a szereposztásba. Mint mondta: hosszú ideje töri magát, hogy játszhasson a sorozat egy produkciójában, mert nagy rajongója.



"Az első filmek közé tartozott, amit moziban láttam. Élénken emlékszem rá. Meghatározó és felkavaró élmény volt. El sem tudom mondani, milyen izgatott vagyok" - idézte a Variety a színésznőt.



A film forgatókönyvét ismét David Koepp írta, a rendezői székben pedig Gareth Edwards ül majd. Koepp korábban az 1993-as Jurassic Park, és az 1997-es Az elveszett világ: Jurassic Park szkriptjét jegyezte. Az első produkció Michael Crichton regénye nyomán született.



Johansson szerint "a forgatókönyv hihetetlen", egy teljesen új történetet látnak majd a nézők, amely nem a Chris Pratt és Bryce Dallas Howard főszereplésével forgatott Jurassic World-trilógia folytatása lesz.



A női főszerepet alakító Johansson oldalán Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise és David Iacono látható majd a filmvásznon.



"Az utóbbi tíz évben minden lehető módon megpróbáltam bekerülni a sorozatba. Azt mondtam: meghalok akár az első öt percben, bármi felfalhat, vállalok akármilyen munkát a forgatáson, bármit megteszek érte. Az, hogy ez végül megtörtént, így és éppen most, teljességgel hihetetlen" - mesélte.



A Jurassic World 4-et Thaiföldön, valamint máltai és brit filmstúdiókban forgatják. A filmet várhatóan jövő nyáron mutatják be.



A film producerei között van Frank Marshall is megszokott produkciós partnere, Patrick Crowley társaságában.