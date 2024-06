Kultúra

Búcsúzik a közönségtől Tommy Vig

Ingyenes búcsúkoncertet ad Tommy Vig. A világhírű dzsesszzenész, vibrafonos, dobos, aki évtizedeken át az Egyesült Államokban dolgozott, a Magyar Zene Háza szabadtéri színpadán lép fel június 29-én. 2024.06.22 18:16 MTI

Tommy Vig 86. születésnapja előtt két héttel utoljára lép fel közönség előtt, lezárva csaknem nyolc évtizedes, pályafutását. Az esten közreműködik Mia Kim (ének, vibrafon), Csuhaj-Barna Tibor (nagybőgő), valamint Jeszenszky György (dob) - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



A kortárs, a klasszikus és a dzsesszmuzsika elemeit ötvözve egyedi zenei világot teremtő ütőhangszeres, zeneszerző 1938-ban született Budapesten muzsikus családban, és már ötévesen rádiófelvételeken szerepelt. 1956-ban elhagyta Magyarországot, és a New York-i Juilliard School of Music ösztöndíjasa lett. 1961-től Las Vegasban élt, és olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Tony Bennett, Tony Curtis, Judy Garland, Frank Sinatra és Bacsik Elek. Játszott Henry Mancini és Quincy Jones zenekarában, közreműködött Elvis Presley, Michael Jackson, Diana Ross és Rod Stewart lemezein.



2006-os hazatérése után is számos nagyszabású koncertet adott, de a kisebb klubok pódiumain is fellépett különböző formációival. Magyar identitásának kiemelkedő zenei példája az 1956 emlékére írt műve. Az Aranyszimfóniák című darabját a 2012-es londoni olimpia magyar győzteseinek ajánlotta. 2022-ben megkapta a Magyar zene- és táncművészet kiemelkedő előadóművésze díjat.