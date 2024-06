Elismerés

Jó ember-díj - Rózsa Zsombor pedagógus, sakkmester az idei kitüntetett

Közösségfejlesztő tevékenységéért, a sakk oktatási alkalmazásáért, népszerűsítéséért Rózsa Zsombor vajdasági magyar pedagógus, sakkmester, építőmérnök kapta idén a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány Jó ember-díját. 2024.06.17

Az MTI néhai tudósítója, Káplár László emlékére alapított díjat a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adták át vasárnap - közölte az alapítvány az MTI-vel.



A díjazottról azt írták: Rózsa Zsombor azon munkálkodik, hogy a fiataloknak tudáson és erkölcsi alapokon nyugvó jövőképet adjon, fejlessze kreativitásukat, gondolkodásukat, képességeiket a sakkon, kreatív foglalkozásokon, játékokon, saját kidolgozású programokon keresztül.



Rózsa Zsombor az elmúlt bő évtizedben több - saját ötletein alapuló és egyedülálló - sakkot népszerűsítő programot, színházi performanszot és ezreket vonzó megmozdulásokat szervezett.



Tanári pályája kezdetén, 2010-ben a vajdasági Csantavéren a Hunyadi János Általános Iskolában szervezett sakkszakkört először, négy év alatt hatszáz gyermeket kapcsolt be, és neki köszönhetően tantárgyi foglalkozásként is meghonosodott az intézményben a népszerű elmesport.



Néhány évvel később a palicsi iskolában matematikát, fizikát és sakkot tanított, az általa tartott szakköri és tantárgyi foglalkozásokon részt vevő gyerekek a következő években 133 dobogós helyezést értek el sakkversenyeken.



Később megalapította az Aragóniai Beatrix Sakk Klubot is, hogy a szabadkai és Szabadka környéki gyerekeknek lehetővé tegye a sakkozáshoz szükséges tudás elsajátítását és gyakorlását.



Szerbiában elsőként dolgozott ki olyan képesség-és személyiségfejlesztő oktatási programot, mellyel fejleszthetők az intellektuális képességek, a diszlexiás gyerekek oktatása.



Polgár Judit sakknagymester is felfigyelt rá, és felkérte, hogy Szerbiát képviselve vegyen részt a Világsakkfesztiválon, amelyen debütálhatott a Rózsa Zsombor által megalkotott, a világon az első és teljeséggel egyedülálló játékos sakkvetélkedő, a Sakktivity.



Ötletéért a Polgár Judit Sakk Alapítvány tiszteletbeli sakknagykövetévé nevezték ki, majd Polgár Judit felkérte, hogy az alapítványánál legyen sakkmódszertani oktató és előadó.



Rózsa Zsombor sok népszerűsítő és jótékonysági programot szervezett, emlékkiállításokat, performanszokat kezdeményezett az elmúlt években, hogy népszerűsítse a sakkot és megszerettesse a fiatalokkal - olvasható a közleményben.



A díjat, amely Judit Hagner Németországban élő magyar származású szobrászművész alkotása, tizenkilencedik alkalommal ítélte oda a Káplár Lászlóról elnevezett alapítvány az MTI 2003-ban, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt baranyai szerkesztőségvezetőjének emlékére.



Az elismerést minden évben olyan ember kapja meg, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.