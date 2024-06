Programajánló

Negyvennegyedik alkalommal rendezik meg június végén a Kaláka Fesztivált

A "Hangol már a zenekar" című előadáson a házigazda együttes mellett fellép a Szélkiáltó és a Miskolci Szimfonikus zenekar is. 2024.06.12 17:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az együttes fennállásának 55. évfordulójához kapcsolódó programok egyikeként június 27-30. között 44. alkalommal rendezik meg a Kaláka Fesztivált, melynek idén is Eger ad otthont - közölte a program művészeti vezetője az esemény keddi, beharangozó sajtótájékoztatóján.



Gryllus Dániel, a Kaláka együttes alapító tagja elmondta: ezúttal is az Érsekkert lesz a hagyományosan a folk műfaj színes palettáját felvonultató seregszemle fő helyszíne. A fesztiválnyitó verskoncertnek azonban a Gárdonyi Géza Színház ad otthont június 27-én este. A "Hangol már a zenekar" című előadáson a házigazda együttes mellett fellép a Szélkiáltó és a Miskolci Szimfonikus zenekar is - tette hozzá.



Másnap ugyancsak külső helyszínen, az egri Uránia moziban közönségtalálkozóval egybekötött vetítésen láthatják az érdeklődők a Kaláka - a Kárpátoktól a Karib-tengerig című filmet, melyet fotókiállítás-megnyitó előz meg és zenés városi séta követ - közölte.



A Bródy Sándor Könyvtár ezt követően "Kaláka" versnyomozók a nagypréposti palotában címmel rendez kísérőprogramot, míg június 29-én a Fájdalmas Anya Plébániatemplomban tartják a Lackfi János költővel közösen készített albumukat bemutató, Itt járt a Földön című előadást - sorolta.



Szavai szerint a fesztivál idején az Érsekkertben a folkegyüttesek és -előadók színe-java szórakoztatja a közönséget. A Kalákán kívül fellép többek között Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, a Kacsó Hangával kiegészülő Muzsikás, Szalonna és Bandája, valamint a Kerekes Band.



Gryllus Dániel hangsúlyozta, hogy ezúttal is kiemelten figyelnek a gyerekekre: a kifejezetten rájuk szabott Gyerekfesztiválon szombat és vasárnap délelőtt nekik szóló koncertek, interaktív programok, kézműves foglalkozások, játszóház, bábszínházi előadás és játszóházak várják őket.



Emellett újra megrendezik a tavaly debütált ÖkoKaláka blokkot is, mely a környezetvédelem, a környezeti nevelés és a fenntarthatóság jegyében zajló ingyenes kísérőprogramja lesz a fesztiválnak - mondta el Gryllus Dániel.