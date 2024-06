Rich List

Sir Paul McCartney az első fontmilliárdos brit zenész

Az utóbbi három és fél évtizedben soha nem zuhant olyan mértékben a brit milliárdosok száma, mint az elmúlt évben, Sir Paul McCartney azonban az apállyal dacolva az első fontmilliárdos brit zenésszé lépett elő. 2024.06.10 19:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A The Sunday Times című vasárnapi brit lap 1989 óta minden év tavaszán összeállítja listáját - Rich List - a Nagy-Britanniában élő leggazdagabbak becsült vagyonáról.



A most 36. alkalommal elkészített összesítés szerint - amelynek felső 350-es mezőnyét a lap már pénteken ismertette - Nagy-Britanniában jelenleg 165 milliárdos él.



A milliárdosok száma 2022-ben tetőzött, amikor a Rich List 177 szereplőjének volt egymilliárd fontnál nagyobb vagyona.



A tavalyi vagyonlistán 171 milliárdos neve szerepelt, vagyis két év alatt tizenkettővel csökkent a Nagy-Britanniában élő fontmilliárdosok száma.



A Rich List 2024 összeállítói hangsúlyozzák, hogy a nagy-britanniai milliárdosok klubjának létszáma a vagyonlista eddigi történetében soha nem csökkent ennyire rövid idő alatt ilyen mértékben.



A vagyonlista szerkesztői szerint a folyamatot a brit szupergazdagok vagyonának apadása, illetve a külföldi mágnások elvándorlása magyarázza.



A leggazdagabb brit zenészek és zeneszerzők idei listáját továbbra is Sir Paul McCartney vezeti, aki ebben a mezőnyben az első fontmilliárdos: vagyona a Rich List 2024 becslése szerint éppen egymilliárd font (450 milliárd forint).



A Beatles 82 éves egykori basszusgitárosa és dalszerzője az idei vagyonlista szerkesztőinek számításai szerint egy év alatt 50 millió fonttal gazdagodott, elsősorban az évente továbbra is milliókat hozó jogdíjakból, valamint tavalyi ausztráliai és dél-amerikai turnéjának jegyértékesítéséből.



A szerkesztők szerint az ex-Beatle bankszámláját még Beyoncé új countryalbuma, a Cowboy Carter is gyarapította, a lemezen ugyanis szerepel a Blackbird című Beatles-sláger feldolgozása is.



Az idei Rich List felső 350-es mezőnyének összvagyona a lista összeállítóinak számításai szerint 795,36 milliárd font (358 ezer milliárd forint). Ez meghaladja Lengyelország éves hazai össztermékének (GDP) értékét.



Az idei milliárdos ranglistát továbbra is a Hinduja nagyvállalkozói dinasztia vezeti 37,2 milliárd font - a tavalyinál 2,2 milliárd fonttal nagyobb - vagyonnal.



A család - amelynek 48 országban működő, negyedmillió alkalmazottat foglalkoztató vállalkozási hálózata az olaj- és az autóipartól a pénzügyi szolgáltatásokon és az ingatlanszektoron át a médiapiacig terjed - hatodszor áll a Rich List élén, és övék a legnagyobb egyéni vagyonérték a kimutatás eddigi történetében.



Az irodalmárok vagyonlistáját változatlanul a példátlan sikerű, több mint 600 millió példányban eladott Harry Potter-regénysorozat Skóciában élő szerzője, Joanne K. Rowling vezeti, akinek a Rich List 2024 szerkesztői 945 millió font (több mint 425 ezer milliárd forint) vagyont tulajdonítanak a tavaly kimutatott 875 millió font után.

J.K. Rowling, aki az 1990-es évek elején még heti 70 fontos tanácsi segélyből, munkanélküliként tengődött egy edinburghi szociális bérlakásban, ma világviszonylatban is messze a leggazdagabb regényíró.



A Rich List 2024 szerkesztői szerint jövedelmei alapján az 58 éves Rowling is már csatlakozhatott volna a nagy-britanniai milliárdosok klubjához, és ez csak azért nem történt meg, mert vagyonából rendkívül nagyvonalúan támogat különböző jótékonysági szervezeteket és programokat - valamint azért, mert továbbra is Nagy-Britanniában él, vagyis nem települt át valamelyik festői adóparadicsomba.



Az idei vagyonlista összeállítóinak becslései szerint J.K. Rowling könyveiből több mint egymilliárd fontot, a nyolc eredeti Harry Potter-filmfeldolgozásból további 200 millió fontot kereshetett eddig.



A Rich List 2024 élmezőnyéhez képest a brit uralkodó szinte szegénynek tűnik.



A 75 esztendős III. Károly király magánvagyonát az idei lista összeállítói 610 millió fontra (275 milliárd forint) taksálják, tízmillió fonttal többre, mint tavaly.



A király megtakarításainak fő forrása a Duchy of Cornwall (Cornwall hercegsége) gyűjtőnevű, több mint 54 ezer hektáron elterülő trónörökösi birtokhálózat és vagyonkezelő hitbizomány, amelyből Károlynak 2012 és trónra lépésének éve, 2022 között 212,7 millió font magánjövedelme származott.