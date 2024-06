Kultúra

Százötvenmillió forintért kelt el egy Vaszary-mű a Kieselbach Galéria tavaszi árverésén

Vaszary János Parkban című képe a magyar tavaszi aukciós szezon legsikeresebb alkotásaként 150 millió forintért kelt el a Kieselbach Galéria árverésén. 2024.06.10 18:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy sikerrel zajlott le a galéria tavaszi aukciója csütörtökön. Az este során heves licitharcok alakultak ki, a különösen fontos, muzeális kvalitású főművek kiemelkedően magas áron találtak gazdára.



Az árverés sztártétele Vaszary János Park sorozatának 1933 körüli alkotása volt, amely arisztokrata gyűjteményeket megjárva külföldről érkezett haza Magyarországra. A más változatokról is ismert klasszikus darabon a tatai villa kertjében beszélgető, art deco fazon szerint öltözködő nőalakok láthatók a nagyvonalú eleganciával festett zöld táji háttér előtt.



Az ikonikus motívumot ábrázoló Vaszary-mű 95 millió forintos kikiáltási árról indulva, messze átlépve a lélektani határnak számító 100 milliós árszintet, a szezon rekordját hozó 150 millió forintért kelt el.



Vaszary János számos más műve esetében is - köztük a színezett litográfiáknál - heves licitcsata alakult ki, megtöbbszörözve a kikiáltási árat - emelik ki a közleményben.



Munkácsy Mihály klasszikus remekének, a Tépéscsinálóknak a központi figuráját ábrázoló, vázlatos elevenséggel fogalmazott kompozíció 30 millió forintért kelt el.



A közlemény szerint a két világháború közötti időszak képviselői közül saját korabeli sikereihez méltó árat ért el a római iskolás Pekáry István, 34 milliós leütési árával új életműrekordot állítva be. Hozzá hasonlóan sosem ért el ilyen eredményt a nemzetközi filmiparban világhírűvé váló Korda Vince festménye. Korda fiatalkori, Van Gogh-os ihletésű székes párizsi csendéletét 38 millió forintért adták el.



Mint írják, a jó pár képpel szereplő Szőnyi István leütési áraiban érzékelhető volt a Kieselbach Galéria által közelmúltban kiadott nagy monográfia által keltett figyelem. Korai, 1920-as évek eleji, expresszív korszakhoz tartozó zebegényi látképe, amely az életmű-katalógus egyik címlapján is szerepelt, 30 millió forintért kelt el.



A sikeres tételek között említik Duray Tibor filmszerűen komponált falusi jelenetét (30 millió), Frank Frigyes feleségét, Mimit ábrázoló franciás portréját (45 millió), valamint Schönberger Armand kubofuturista rakparti jelenetét (17 millió) és Czimra Gyula naiv modorú párizsi városi látképét (38 millió). Mind Schönberger Armand, mind Czimra Gyula képének leütési ára új életműrekordot ért el - emelik ki a közleményben.