Filmajánló

Sztálin fiatalságáról forgat filmet Georgiában Mundruczó Kornél

Sztálin fiatalságáról forgat filmet Mundruczó Kornél. A grúz nyelvű produkció felvételeit 2025-ben kezdik Georgiában - számolt be róla hétfőn a Variety.com.



A The Revolution According to Kamo (A forradalom Kamo szerint) című film az Oscar-díjas lengyel filmrendező, Pawel Pawlikowski és Ben Hopkins forgatókönyvíró eredeti forgatókönyve alapján készül, amelyet Mundruczó állandó alkotótársa, Wéber Kata adaptált.



A film a Kamo becenevű, tehetős kereskedőcsaládból származó Szimon Arsaki Ter-Petroszjannak, a későbbi bolsevik forradalmárnak a szegény családba született Szoszóval kötött barátságáról szól, akit a véreskezű diktátor Sztálinként ismert meg a világ.



A producerek között van Mike Goodridge, a Good Chaos produkciós cégtől és Ilya Stewart a Hype Stúdiótól. Társproducerként működik közre a magyar Proton Cinema, a francia MK Productions, a német Komplizen Film, a lengyel Madants és a georgiai Takes Film.



"A forradalom Kamo szerint epikus történelmi film, de közben a gengszterfilm műfajában is megállja a helyét" - idézte Mundruczót a Variety.com.



A rendező hozzáfűzte, hogy a történettel kapcsolatban elsősorban a hatalom mechanizmusa foglalkoztatta, és az, "hogyan emelkedik egy ember a csúcsra". Emellett a két férfi közötti, még gyermekkorukban szövődött szenvedélyes barátságot is be akarta mutatni.



Wéber Kata szintén azt emelte ki, hogy a produkció nem az életrajzi elemekre koncentrál, hanem azt ábrázolja, hogy "a hatalmi struktúrák hogyan képesek megrontani még a legtisztább érzelmeket is". Kamo története - fogalmazott - "a barátság, az áldozatvállalás és az árulás története, s emellett egy sokak számára talán ismeretlen forradalmi mozgalom bűnügyi története".



Mundruczó jelenleg az At the Sea című filmet forgatja az Egyesült Államokban Amy Adamsszel. Korábban az Apple+ streamingszolgáltató számára rendezte A zsúfolt szoba című minisorozat három epizódját Tom Hollanddal a főszerepben. Pieces of a Woman című filmje 2020-ban a velencei filmfesztivál versenyprogramjában szerepelt. Jupiter holdja, Fehér isten és Delta című filmjeit pedig a cannes-i filmfesztiválon vetítették.