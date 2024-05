Kultúra

Csaknem tízezer diák tekintette meg a Szabadság, szerelem - Petőfi 200 című koncertszínházi előadást országszerte

Befejeződött a Szabadság, szerelem - Petőfi 200 című koncertszínházi előadás országjáró körútja: a költő születésének kétszázadik évfordulója alkalmából készült, prózai, zenés és táncos betétekkel színesített előadást áprilisig 6 budapesti és 14 vidéki vendégszereplésen csaknem 10 ezer diák tekintette meg.



A Kertész Imre Intézet közleménye szerint az előadás a Petőfi 200 - Közös jó a szabadság című programsorozat részeként valósult meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiumának támogatásával.



Mint írják, a formabontó produkció 2023 júniusában elnyerte Petőfi Zenei Díj - Az év zenei eseménye díjat. Idén pedig az előadás két zenei előadója is - Paulina és a 4S Street zenekar - Fonogram-díjban részesült.



A modern koncertszínházi előadás gerincét a költő versei adják, a produkcióban kilenc könnyűzenei versfeldolgozás szerepel.



A tájékoztatás szerint a költő versei közül kilencet - a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért (KKETTK) Alapítvány felkérésére - népszerű könnyűzenei előadók dolgoztak fel, a saját stílusukhoz illeszkedően.











Aurevoir. (Ki vagyok én? Nem mondom meg.), Dánielfy Gergő (Nem ért engem a világ), Ember Márk (Föltámadott a tenger.), Paulina (A szabadsághoz), Romengo (Ha az Isten.), 4S Street (Szeretek én), Trap kapitány és a Tha Shudras (Szeptember végén), The Biebers (1848), valamint Sena (Egy gondolat bánt engemet.) videoklipet is készített a megzenésített versekhez, melyek ugyancsak megjelennek a Kossuth-díjas Káel Csaba rendezésében megvalósuló, egyórás színdarabban - olvasható a közleményben.



Mint írják, a darab szövegkönyvét - Szendrey Júlia, Petőfi Sándor és Ady Endre műveinek felhasználásával - Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta. A színpadi mű ötletét Schmidt Mária történész, a KKETTK Alapítvány főigazgatója adta.



A megzenésített Petőfi-versekből és prózai szövegekből készült darab két szereposztással készült: Petőfi Sándort Zámbori Soma és Berettyán Nándor alakította, Szendrey Júlia szerepében Bánovits Vivianne-t és Katona Kingát láthatta a közönség, az előadása narrátora Berecz István és Szabó Sebestyén László voltak. A darabot táncos betétek is színesítették Bíró Márton, Lázár Anna Dóra, Popovics Márk és Pálinkó Johanna eladásában.



A produkcióban szereplő Petőfi-versmegzenésítések klipjei 2023 februárjától elérhetők a Kertész Imre Intézet Youtube-csatornáján. Az előadásban szereplő dalokból válogatáslemez is készült, mely tavaly március 15-én jelent meg digitális terjesztésben a Kertész Imre Intézet gondozásában - olvasható a közleményben.



A Szabadság, szerelem - Petőfi 200 vendégszereplései a tervek szerint ősszel, határon túli helyszínekkel folytatódnak majd - áll az összegzésben.