Gyász

Búcsút vettek Eötvös Péter zeneszerzőtől

A 21. század egyik legelismertebb kortárs zeneszerzője március 24-én, hosszan tartó betegség után hunyt el 80 éves korában. 2024.04.18 19:44 MTI

Családtagjai, pályatársai, tisztelői vettek búcsút Eötvös Péter kétszeres Kossuth-díjas, Szent István-renddel kitüntetett zeneszerzőtől, karmestertől csütörtökön a Budapest Music Centerben (BMC).



Eötvös Péter, a 21. század egyik legelismertebb kortárs zeneszerzője március 24-én, hosszan tartó betegség után hunyt el 80 éves korában.



Eötvös Péter Székelyföldről indult, a székelyek életerejével, konokságával felvértezve. A kíváncsiság hajtotta, az emberi lét és küzdelem megfejtésének kíváncsisága. Az, hogy miként fedezheti fel magát az ember a zene és a kép dimenzióival - mondta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a búcsúztatón.



Felidézve Eötvös Péter pályájának állomásait és díjait, kiemelte: Eötvös Péter vonzódott a színpadi és filmes látványhoz, imádta a filmet, a színházat, a muzsikát. Hihetetlen munkásságához 15 színpadi mű, opera, 15 színpadi kísérőzene, 21 filmzene, összesen 51 látványhoz kötődő mű sorolható.



Emlékeztetett arra, hogy közösen vitték színre Eötvös Péter Senza sangue című operáját Bartók A kékszakállú herceg vára című egyfelvonásosával. A Müpa 2019-2020-as évadában az évad művésze volt, ennek eredményeként karmesterként és szerzőként három koncerttel kápráztatta el a közönséget.



Korunk kiemelkedő zeneművésze előtt tisztelgünk - hangsúlyozta Perényi Miklós csellóművész, hozzátéve: Eötvös Péter színpadi műveiben nagy alkotókedvvel a lélek rezdüléseinek tökéletes formába öntését jelenítette meg.



Töretlen energiával újabb és újabb műveket alkotott, tovább gazdagítva az életművet - hangsúlyozta, hozzátéve: Eötvös Péter univerzális zenei nyelvezetébe néha beleszövődtek szeretett földijeinek és más népek zenéjének jellegzetes elemei.



Fiatal korától külföldön tanulmányozhatta a XX. század második felének új zenei irányzatát, majd alkalmazta az általa érdemesnek tartott elemeket. Tevékeny résztvevője volt a nemzetközi kortárs zenei életnek, folyamatosan tökéletesítette karmesteri technikáját. Eötvös Péter nyugodt elégedettséggel tekinthetett vissza életművére, teli bőröndöt hagyott hátra a világ zenészeinek - mutatott rá.



Kovács Géza művészeti menedzser elmondta, hogy Eötvös Péter hamvai csütörtök délben végső nyughelyükre kerültek, többek között Bartók Béla, Kocsis Zoltán és Solti György sírja mellé.



Mint fogalmazott, a zenetörténet dolga lesz összegezni, feldolgozni és életben tartani az életművet, amely hatalmasan magasodik fölénk.



Kiemelte: a BMC múlhatatlan érdeme, hogy a Kurtág házaspár és Eötvös Péter az intézményben gazdagíthatta és gazdagíthatja az emberiség zenei kincseit. Itt talált otthonra az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány is, mely öt kontinensről érkező növendékek mentorálásával segíti a tehetségeket.

Kurtág György zeneszerző elmondta: számára Eötvös Péter és Kocsis Zoltán voltak a legfontosabb előadók, minden olyan kompozícióját, amelynek igazán értéke volt, ők mutatták be.



Hozzátette: Gőz László úgy tervezte a BMC-t, hogy otthona legyen az Eötvös Intézetnek, amely most már a jövőbeli kortárs művészeknek is segítője lesz. A világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek és zeneszerzők itt tanulhatják megérteni, ami körülöttük történik.



Eötvös Pétert és mindig friss gondolatait az öröksége viszi tovább, mutatva, hogy merre érdemes továbbmenni - hangsúlyozta Kurtág György.