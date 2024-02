Kultúra

Pécsre került Benkő Dániel lant- és gitárművész hagyatéka

Benkő Dániel (1947-2019) lant- és gitárművész zenei könyvekből, kottákból és lemezekből álló hagyatékával gazdagodott a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának (PTE MK) könyvtára egy sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepség keretében szerdán.



A 2019-ben elhunyt művész nagy értékű hagyatékát megőrzésre, használatba kapta meg a pécsi művészeti kar, amely feldolgozás után szerdától az intézményegység könyvtárában tette hozzáférhetővé a kottákból, zenei könyvekből és lemezekből álló gyűjteményt.



A hagyaték azért kerülhetett Pécsre, mert az országban itt indult el elsőként egyetemi szintű lantképzés 2023 őszén, és bár nagy külföldi könyvtárak is érdeklődtek az anyag iránt, Benkő Dániel komolyzenei munkásságának emlékét Magyarországon szerették volna megőrizni az örökösök.



Vas Bence, a PTE MK művészeti és tudományos dékánhelyettese az ünnepélyes átadón úgy vélekedett: a mai felgyorsult, ingerekkel teli életünkben egyre nagyobb szükség van a hallgatója számára "békés, szelíd, befogadó, szemlélődő világot" teremtő lantjátékra, így lantművészekre is.



Éppen ezért tekinthető szerinte nagy eredménynek, hogy - több más európai országhoz 60-70 év után csatlakozva - tavaly ősz óta a PTE keretein belül már Magyarországon is képeznek lantművészeket, akik a 14. és 16. század közötti zenei világ legfontosabb szereplőinek nyomdokaiba léphetnek.



A hagyatékról szólva kijelentette: "elképesztő" méretű, kiemelkedő jelentőségű Benkő Dániel gyűjteménye, amelynek feldolgozása hosszas munkát vett igénybe, és amely igazi ritkaságnak számító kottákat is tartalmaz.



Nagy-Benkő Dalma, a lantművész lánya "fantasztikus" dolognak nevezte, hogy édesapja zeneművészeti hagyatékát több hónapos feldolgozást követően sikerült a lehető megmegfelelőbb helyen hozzáférhetővé tenni az oktatók, a hallgatók és minden érdeklődő számára, egyben köszönetet mondott azoknak, akik közreműködtek ebben.



A gyűjtemény szerdai ünnepélyes átadásán bemutatkoztak az első lantszakos hallgatók, valamint a PTE MK Zeneművészeti Intézetének oktatói: Károlyi Katalin magánénekes és Kónya István lantművész. Az este folyamán Axel Wolf német lantművész ad koncertet az intézet hangversenytermében, és másnap mesterkurzust is tart az egyetemen.