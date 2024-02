Történelem

Új tanulmánykötet jelent meg a gulág- és gupvikutatásokról

80 éve, 1944-ben "a náci birodalom embertelen, népirtó ideológiáját és tevékenységét ősztől fokozatosan felváltotta a szovjet szocialista birodalom ember- és istentelen ideológiája és terrorja". 2024.02.24 22:45 MTI

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából mutatta be szombaton a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága a "Közel 80 éve történt... - Adatok, tények történetek a szovjet fogságból" című kötetet, amely az Alapjogokért Központ támogatásával jelent meg.



Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója a Kárpátaljai Szövetség budapesti székházában rendezett könyvbemutatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a "Szovjetunió a múlté, de a nemzetközi baloldal polipja tovább él és fojtogatja a nyugati kultúrát". Úgy fogalmazott, hogy a marxizmus nem vész el, csak átalakul és képviselői manapság a fontosabb nemzetközi szervezetekben is jelen vannak.



"Ne engedjük terjeszkedni a polipot, a csápokat le kell vágni" - mondta a kutató.



Bognár Zalán, a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának (GKNT) elnöke arról beszélt, a kötettel fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy 80 éve, 1944-ben "a náci birodalom embertelen, népirtó ideológiáját és tevékenységét ősztől fokozatosan felváltotta a szovjet szocialista birodalom ember- és istentelen ideológiája és terrorja".



Ismertetése szerint a szovjetek a csaknem 700 ezer katona mellett mintegy 300 ezer civilt vittek el Magyarországról. A társadalom erőszakos átalakításához hozzátartozott a társadalom megfélemlítése, a tömeges elhurcolás, amiről több mint negyven éven keresztül nem lehetett beszélni - tette hozzá.



Elmondta, hogy a most megjelent kötetben határon inneni és túli történészek adnak betekintést a legújabb kutatásokba, többek között a Kárpát-medencei szovjet lágerekről adnak információkat.



Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke a kötet bemutatóján azt mondta, az elmúlt 15-20 évben jelentős előrelépés történt a gulág- és gupvikutatások terén. Mára a Szovjetunióba hurcoltak sorsa a nemzeti emlékezet részévé vált - emelte ki.



Elismerősen szólt a kötetről, külön kiemelte, hogy számos fiatal kutató tanulmánya is helyet kapott a könyvben. Arra is kitért, hogy a kötetben megjelennek az első kutatási adatok azokról az orosz levéltári kartonokról, amelyek 2019-ben kerültek a magyar állam tulajdonába.



Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: "fojtogató valóság, hogy Európában különbséget tesznek a nemzeti szocializmus és a kommunizmus megítélésében, holott mindkét rendszer egy tőről fakad". Hozzátette, a kommunizmust még ma is "ünneplik" Nyugat-Európában, példaként említette, hogy kommunista diktátorok arcképével díszített tárgyakat, pólókat lehet vásárolni európai bolhapiacokon.