Kultúra

Ty Segall először lép fel Budapesten

Először ad koncertet Budapesten Ty Segall. A kaliforniai garázsrock úttörője augusztus 25-én akusztikus koncertet ad az Akvárium Klub NagyHalljában.



Bár a 36 éves dalszerző-előadónak nincs két egyforma albuma, a kétezres évek végén indult szólókarrierjének első évtizede jellemzően a zajos, pszichedelikus garázs hangzásról szólt, és mára ezek a lemezek tették világszerte ismertté Ty Segallt - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A zenei sokszínűségre jó példa a 2018-ban megjelent Freedom's Goblin című dupla lemeze, a tavalyi, folkos Hello, Hi című album, vagy az idén januárban kijött tizenötödik stúdiólemez, a Three Bells, amelyen "fülbemászóan kedves harmóniák irányába kacsingat" - írják.