Reigl Judit egyik festménye is szerepel a Virág Judit Galéria kortárs aukcióján

Reigl Judit Tömbírás sorozatának egyik darabja mellett Keserü Ilona, Fajó János, Rozsda Endre művei is szerepelnek a Virág Judit Galéria 13. aukcióján, amelyet a háború utáni és kortárs műveknek szentelnek december 19-én a Budapest Kongresszusi Központban.



A Virág Judit Galéria MTI-hez eljuttatott pénteki tájékoztatója szerint az ünnepi aukciós anyag egyik kiemelt tétele lesz Reigl Judit Tömbírás című sorozatának 1959-ben készült, vörös és fekete pászmákból álló darabja, amelynek kikiáltási ára 26 millió forint.



Reigl Judit élete nagy részét Franciaországban töltötte, a magyar származású művészt a nemzetközi szürrealizmus és akciófestészet élvonalába sorolják. Munkái megtalálhatók a világ legfontosabb kortárs köz- és magángyűjteményeiben. Jelenleg is tart centenáriumi kiállítása a Műcsarnokban, és a világ számos pontján ünneplik a magyar művész születésének 100. évfordulóját.



Licitálni lehet Keserü Ilona Utókép 5. (Háromszoros nap) című alkotására, amely a keleti és ősi kultúrákban, vallásokban megjelenő napértelmezésekre is reflektál. A festmény kikiáltási ára 12 millió forint. Fajó János 1973-ból származó Piskóták III. című műve 7,5 millió forinttól kelhet el, a festmény becsült értéke 13-17 millió forint között van. Fajó jellegzetes piskóta motívumai 1971-től jelennek meg az életműben. A most aukcióra kerülő kép vörös, kék, sárga és rózsaszín piskótákat ábrázol, és tematikus sorozat egyik kiemelkedő darabjának számít - írják a tájékoztatóban.



Elárverezik Rozsda Endre Cache-cache című, 1976-ban festett alkotását, amely álomszerű, "idő nélküli térbe" invitálja a nézőt, kikiáltási ára pedig 10 millió forint. Az aukció tételei között szerepelnek még többek között Bak Imre, Nádler István és El Kazovszkij művei is.



A háború utáni és kortárs művekből álló kiállítás az árverést megelőző két hétben ingyenesen tekinthető meg a Virág Judit Galériában, a klasszikus műveket felvonultató aukció darabjai mellett - áll a közleményben.