Advent - Miskolcon vásári forgatag, koncertek és ünnepi díszbe öltözött villamos várja az érdeklődőket

Vásári forgataggal, korcsolyapályával, koncertekkel és adventi villamossal várják az ünnepre készülőket Miskolcon több helyszínen, Lillafüredtől Miskolctapolcáig az adventi időszakban. 2023.12.03 23:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Vajda János

A Miskolci Advent honlapja szerint a vármegyeszékhely belvárosában három helyszínen szerveznek programokat. A Szent István téren a koncertek és ünnepi műsorok mellett bábszínház, vásár, valamint a "Szeretet Sütigyár" adománygyűjtés is várja a látogatókat.



A Városház téren egészen december 23-ig az Adventi Gyerekbirodalom programjain vehetnek részt a legkisebbek. A téren többek között szabadtéri játszóház, mini vidámpark és a Fabatka Porta meseösvény hat állomása várja a gyerekeket, az Erzsébet téren pedig január 7-ig egy ünnepi fényekkel kivilágított jégpálya hívja kikapcsolódni a korcsolyázni vágyókat - írja a honlap.



A belvároson kívül többek között a Miskolci Állatkertben, Diósgyőrben, Görömbölyön és az Avason is lesznek ünnepi programok, egyházi szertartások és adventi gyertyagyújtás is. Az ünnepi díszbe öltöztetett adventi villamos vasárnap indul útjára, és ebben az évben "mesebeli dizájnt" kap.



A szervezők a Miskolci Települési Értéktár helyi nemzeti értékei közül kiválasztottak huszonnégy miskolci nevezetességet, melyekkel egy virtuális adventi kalendárium ablakait kinyitva ismerkedhetnek meg az érdeklődők - olvasható a Miskolci Advent weboldalán.