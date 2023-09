Kultúra

Új rendezvényközpontot adtak át Veszprémben

A négy épületből álló, közel 2,4 milliárd forintból megvalósuló épületegyüttesben színházterem, kávézó, kiállítótér és gyermekfoglalkoztató kapott helyet mintegy ezer négyzetméteren. 2023.09.23 00:30 MTI

A rendezvényközpont átadó ünnepségén Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a gyermekkori színházi élmények alapvetően meghatározzák az ember későbbi, kultúrához való viszonyát, ezért kiemelten fontosnak nevezte a veszprémihez hasonló rendezvényterek megvalósulását.



Szavai szerint a kultúra erősíti az identitást és közösséget hoz létre. Így a nemzeti kultúra a nemzeti közösséget erősíti - húzta alá az államtitkár, aki a rendezvénytér megvalósulását országszerte követendő példának nevezte.



Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy egy több mint tíz éve megkezdett városépítési folyamat gyümölcse érik be városszerte. Mint fogalmazott, "európai színvonalú épületek létrehozása" volt a cél, ezt pedig úgy érték el, hogy igyekeztek jól gazdálkodni a rendelkezésre álló forrásokkal.



Hangsúlyozta, hogy a fejlesztések során a közösségek erősítését tartották szem előtt, ennek pedig előfeltétele, hogy olyan terek jöjjenek létre, ahol az emberek találkozhatnak.



Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere (Fidesz-KDNP) a rendezvényközpont kiállítóterében megnyílt, Veszprém város tornyai című helytörténeti makettkiállításról szólva elmondta, hogy a tárlat a város nagymúltú épületeit mutatja be.



Almássy Kornél, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatója hozzátette, hogy a kiállítás több aspektusból mutatja be a várat. A tárlat egyszerre kívánja megszólítani a veszprémieket és az ide látogatókat - mutatott rá, megjegyezve, hogy emellett kiemelten fontos a gyermekek és a fiatalok megszólítása is.



A helyszínen kiadott sajtóanyag szerint a rendezvényközpont központi elemeként az 1906-ban épült piarista gimnázium tornatermét építették át. Ebben kapott helyet a színházterem. Egy másik épületben a legkisebbek szórakoztatására szolgáló játszóházat alakítottak ki, és szintén külön épületben kapott helyet a kiállítótér, valamint a kávézó.