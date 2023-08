Kultúra

A legtöbben Hollandiából jönnek az idei Sziget fesztiválra

Az idei Sziget fesztiválra Hollandiából érkeznek a legtöbben, mögöttük a britek és az írek következnek, miközben a külföldi és a hazai látogatók aránya mintegy fele-fele - mondta a rendezvény főszervezője szerdán.



Kádár Tamás a csütörtökön kezdődő és augusztus 15-ig tartó, idén 30 éves Sziget sajtóbejárásán beszámolt arról, hogy az elővételes jegy- és bérleteladások alapján a péntek lesz a legerősebb (aznap a fő fellépő az Imagine Dragons lesz), de akár teltházas lehet a keddi zárónap is Billie Eilish-sal, valamint a szombat David Guettával.



"A külföldről érkező látogatók között látványosan előretört a 18 ezer kilométerre fekvő Új-Zéland és Ausztrália" - emelte ki Kádár Tamás.



A Szigeten idén több mint ötven programhelyszín lesz, 62 ország művészei lépnek fel különböző műfajokban és csaknem kétszáz magyar résztvevő lesz. Kádár Tamás hangsúlyozta: az elmúlt három év "turbulenciája", a koronavírus-járvány és az azt követő tavalyi újrakezdés után idén ismét fejlődési pályára állnak, "a fesztivál újra a régi fényében jelentkezik, számos kényelmi újítás és szépészeti beavatkozás teszi még vonzóbbá a Szigetet".



A rendezvényt első alkalommal harminc évvel ezelőtt szervezték meg: 1993. augusztus 19-én lépett be az első Sziget-látogató az akkor még Diáksziget néven indult rendezvényre, amelyre akkor 43 ezren voltak kíváncsiak. Azóta eltelt harminc év, a Szigetre ma már a világ több mint száz országából érkeznek évente Budapestre.



A 76 hektáron elterülő fesztivál idén három hét alatt épült fel. A napi maximális befogadóképesség 90 ezer ember a fesztiválon dolgozókkal és a látogatókkal együtt, ezzel a Sziget az ország tizedik legnagyobb városává válik erre a hat napra. A nagyszínpadot tíz nap alatt építették fel, alapterülete több mint ezer négyzetméter, és hatszáz négyzetméteres LED-fal tölti be a színpad hátterét. Augusztus 10. és 15. között számos világsztár lép fel a Szigeten. Billie Eilish először ad koncertet Magyarországon, mellette eljön többek között a Florence + The Machine, az Imagine Dragons, David Guetta, a Mumford & Sons, Lorde és Macklemore is. Nem headliner fellépő, de világsztár lesz a nagyszínpadon például Sam Fender, a Foals, Yungblud, Arlo Parks és Caroline Polachek; a kiemelt színpadon délutánonként magyar előadók is lesznek, különleges műsorral jelentkezik a Halott Pénz, a Carson Coma és Dzsúdló.



Benis Dániel, a Sziget műszaki igazgatója elmondta, hogy a nagyszínpad két LED-fala 13-szor 13 méter területű, kétszer 4k felbontással.

A második legnagyobb zenei helyszínen, a több mint tízezer fő befogadására alkalmas FreeDome sátorban mások mellett Bonobo, Loyle Carner, Youngr, a Moderat, SG Lewis és a Viagra Boys zenél. A Party Arénában naponta különböző partybrandek mutatkoznak be, az underground elektronikus zenének otthont adó Colosseumban Jeff Mills, Sven Väth és Dixon is színpadra lép.



"A leglényegesebb fejlesztések közé tartozik, hogy a közösségi terekből eltűnnek a mobil wc-k, helyükbe vízöblítéses toalettek kerülnek, mintegy ezer angol wc-vel, dekoratív konténer-blokkokban. Több helyre telepítettünk ingyenes ivóvíz szolgáltatást" - jegyezte meg a főszervező.



Kitért arra, hogy a Beach helyszínen idén nem lehet fürdeni a Dunában a folyó magas vízállása miatt.



Mintegy száz éttermi vendéglátó egység várja az érkezőket, a hazai ízek mellett nemzetközi konyhával és különböző vega, vegán és mentes ételekkel. A Sziget területén lévő ételudvarokat úgy alakították ki, hogy 150 méteres körzetben bárki találjon megfelelő kínálatot magának. Kádár Tamás kiemelte: minden egységben kötelező egy "jóárasított" főételt is kínálni 2500 forintos áron. Az ételek és italok árait úgy alakították ki, hogy azok ne legyenek magasabbak, mint a fővárosban található hasonló kínálat. "Egy korsó sör 1600-1800 forint körüli összegért már elérhető" - tette hozzá.



Mint elhangzott, újítás a városközpont, a Citizen Center ügyfélszolgálattal, információs és panaszirodával. A Szigeten több kemping áll a fesztiválozók rendelkezésére különböző szintű szolgáltatásokkal. A több mint kétszáz fős személyzettel, orvosokkal, ápolókkal, segítőkkel, mentőautókkal és a hozzájuk tartozó személyzettel felszerelt egészségügyi központ 0-24 órában elérhető. A Sziget "kórházban" a kisebb sérülések ellátása mellett akár röntgenvizsgálatot is tudnak végezni.



A biztonságra többszáz fős biztonsági és további rendvédelmi szolgálat ügyel és egy tűzoltócsapat is szolgálatot teljesít. Az irányítást ellátó vezetési törzsben meteorológusok, tűzoltók, a fegyveres erők képviselői, valamint operátorok is helyet kapnak.



A fesztivál idején mintegy 25 ezer négyzetméter műanyagot és további ötezer négyzetméter alumínium utat fektetnek le. A tavaly nagy gondot okozó szállópor kiiktatását a folyamatos "szürkevizes" öntözés mellett egy új, környezetbarát pormentesítő anyaggal oldják meg.



Minimalizálják a robbanómotoros közlekedési eszközök használatát. A környezetvédelem jegyében a III. kerülettel határos galériaerdő melletti részt - az ott lévő védett flóra miatt - idén is lezárják, igazodva a főváros és a WWF által végrehajtott természetvédelmi területté átminősítéshez.

Idén látványosabb lesz a Sziget, több helyszín új dizájnt kap, a hang- és fénytechnika is fejlődik. Lenyűgöző alkotásaival, térinstallációival, vizuáljával visszatér a népszerű és nemzetközi szinten is egyedi Art of Freedom. Ismét díszbe borul a Szigetre bevezető K-híd, a fesztivál területén hatvan kilométernyi fényfüzér, nyolcezer dekor izzó és negyven óriási "falmosó" lámpa teszi látványosabbá az éjszakai fesztiválozást.