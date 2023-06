Elképesztő!

Hatvanöt év után juttatta vissza a könyvtárba Orwell 1984 című regényét egy amerikai férfi

Hatvanöt év után juttatta vissza a könyvtárba George Orwell 1984 című disztópikus regényét egy most 86 éves amerikai férfi - jelentette pénteken a BBC hírportálja.



Az egyik Oregon állambeli megyei könyvtárának visszaküldött kötethez mellékelt, WP monogrammal ellátott üzenetében a férfi azt írta: újraolvasása után döbbent rá arra, hogy a regény egyes fejezetei ma is roppant aktuálisak, ezért vissza kellene kerülnie a kölcsönözhető könyvek közé.



"Egyszerűen adjuk hozzá az internet és a közösségi média kifejezéseket, és máris 2023-ról olvashatunk" - írta, kiemelve a régi kiadású könyv 207. oldalán olvasható egyik részletét.



A feljegyzés szerint WP már 1958-ban, a Portlandi Állami Egyetem végzős hallgatójaként visszaadta volna a könyvet, de ezt valamiért mégsem tette meg. "Elnézést a késésért, 86 évesen végre meg akartam nyugtatni a lelkiismeretemet" - írta.



A könyvtár a gesztusra válaszul azt írta az idős embernek: nem kell késedelmi díjat fizetnie.



Legnépszerűbb, 1948-ban írt regényében, amely egy képzeletbeli totalitárius birodalomban játszódik, Orwell azt taglalja, hogy szerinte mivé lesz a rend szabadság nélkül. A könyvből 1984-ben film is készült John Hurt és Richard Burton főszereplésével.

