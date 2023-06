Ökoaktivisták megrongálták Monet műalkotását - videó

Klímaaktivisták célba vették a nagyrabecsült francia impresszionista, Claude Monet műalkotását a stockholmi nemzeti múzeumban szerdán, vörös festékkel lekenték, és a festményt körülvevő védőüvegre ragasztották magukat.



A két nő az Aterstall Vatmarker (Vizes élőhelyek helyreállítása) nevű csoport tagja, amely a közösségi médiában közzétett egy videót a mutatványról.



A kisfilmen a két nő hallható, amint azt kiabálják, hogy "az éghajlati helyzet akut" és "az egészségünket veszélyeztetik", miközben Monet "A művész kertje Givernyben" című festményét vették célba.



"A helyzet sürgős. Nővérként nem vagyok hajlandó végignézni" - mondta az Emma néven megnevezett nő, hozzátéve, hogy "a világjárvány semmi az éghajlati összeomláshoz képest". Életről vagy halálról van szó".



Helen Wahlgren, a Restore Wetlands szóvivője az AFP-nek elmondta, hogy a tüntetés célja az volt, hogy nyomást gyakoroljanak a svéd kormányra az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.



"31%-kal kellene csökkentenünk a kibocsátásunkat. De a kibocsátásunk még mindig növekszik" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a "gyönyörű kertek, mint Monet festményén, hamarosan távoli emlékké válnak".



A múzeum sajtóosztálya megerősítette az esetet, és közölte, hogy a festményt, amelyet üvegbe zártak, restaurátorok vizsgálják, hogy nem sérült-e meg.



A svéd rendőrség sajtóközleményt adott ki, amely szerint a két nőt a helyszínen letartóztatták, és "súlyos vandalizmussal" vádolják őket. A hatóságok közölték, hogy egyelőre nem világos, hogy több ember is részt vett-e a bűncselekményben, és hogy a nyomozók elemzik a múzeum biztonsági kameráinak felvételeit.



"Elhatárolódunk az olyan akcióktól, amelyekben a művészet vagy a kulturális örökség megrongálásának veszélye áll fenn" - mondta Per Hedstrom, a Svéd Nemzeti Múzeum megbízott főigazgatója. "A kulturális örökségnek nagy szimbolikus értéke van, és elfogadhatatlan, hogy megtámadják vagy megsemmisítsék, bármilyen célból" - tette hozzá.



Monet festménye a legújabb műalkotás, amely a klímaaktivisták célkeresztjébe került. Az elmúlt években olyan művészek alkotásait támadták meg, mint Leonardo da Vinci, Andy Warhol és Vincent Van Gogh. Tavaly a Just Stop Oil brit csoport aktivistái paradicsomlevest öntöttek Van Gogh "Napraforgók" című festményére, míg két másik aktivista a londoni Courtauld Galéria "Virágzó barackfák" című festményére ragasztotta magát, és ezzel tartósan megrongálta a művet. A páros börtönbüntetést kapott rongálásért.

