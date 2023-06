Kultúra

Ákos, Azahriah és a nyár első Boat Partyja a siófoki Plázson

Ákos ad koncertet pénteken a siófoki Plázs nagyszínpadán, miközben a kikötőben vízre száll a nyár első Bahart x Plázs Boat Party hajója, a fedélzeten olyan előadókkal, mint Sikztah, Tamás Szabó és Fury. Szombat este Azahriah fellépését élvezheti a Plázs közönsége. 2023.06.15 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ákos, az ország legnépszerűbb pop-rock ikonja szinte minden évben ellátogat a Plázsra, hogy alegnagyobb slágereit előadja látványos show keretében - emlékeztetnek a szervezők az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményükben.



Pénteken indul a szezon első Bahart X Plázs Boat Partyja is. A fedélzeten a The Etiket és Ritmik színeiben Sikztah, Tamás Szabó és Fury zenél, a kikötés után pedig a Plázs Clubban az afterről Svetec, Sikztah, Tamás Szabó és Diana Hassan gondoskodik.



Ezzel párhuzamosan az Aréna is beindul, ahol az On The Low szállítja a trap ütemeket - áll a közleményben.



Az On The Low (OTL) partysorozata már a második nyáron teszi át rezidenciáját Siófok homokos partjára.



Az OTL fellépőinek névsora ezúttal is körbejárja az újhullámos rap zene több alműfaját. Fellép gyuris, ibbigang, Nasiimov és Yung Marbi, Grasa, Filo, 6000 brand, Kolg8eight és a lengyel SP Zoo kollektíva is, míg a lemezjátszók mögött plug bros tűnik fel.



Szombaton érkezik a Plázsra Azahriah, az ország egyik legnépszerűbb fiatal sztárja, akinek a koncertjére - a szervezők közlése szerint - már jó ideje elkelt az összes jegy. A 21 éves énekes-szerző novemberben hat országot érintő európai turnéra indul. Tavaly és idén is telt házas koncertet adott a Budapest Parkban, és idén tavasszal megtöltötte a Papp László Budapest Sportarénát is.



Azahriah fellépése után a Summer Time party veszi kezdetét: négy helyszínen mehet majd az after olyan fellépőkkel, mint Adam Ajkay, Andewboy, Bréda Bia, Bruno Spacc, Elektra, Jackwell, KatapultDJ, Koósz Milán, NoNameLeft, Patrick, R92, Spehanie, Strong R., Willcox, és ezen a hétvégén sem marad a közönség Wannabe Beach nélkül.