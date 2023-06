Gyász

Motorosbalesetben elhunyt a Hair sztárja

Egy motorbalesetben elhunyt hétfőn este Treat Williams, a Hair és az Everwood-sorozat sztárja - közölte a színész családja.



A fatális baleset Dorset közelében történt hétfőn délután - jelentette a vermonti rendőrség. A 71 éves filmszínészt az Albany Kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét - írta a Variety.com.



Williams 28 évesen aratta első nagy filmes sikerét a Milos Forman rendezte Hair című filmben. Alakításáért az év felfedezettjeként Golden Globe-díjat kapott. Két évvel később A város hercege című Sidney Lumet-filmben nyújtott játékáért jelölték a legjobb színész Golden Globe-jára.



Emlékezetes alakításai között szerepelt az 1985-ben bemutatott Sima száj című romantikus dráma, amelyben Laura Dern partnerét játszotta, és a kilencvenes évek egyik kultfilmje, a Kísértethajó is, amit Stephen Sommers rendezett.



Az Everwood című tévésorozatban egy manhattani agysebészt alakított, aki felesége halála után Coloradóba költözteti a családját. A négy évadon át tartó szériáért a hollywoodi színészek céhe (SGA) díjára is jelölték.



Williams számos tévésorozatban feltűnt, köztük a Good Advice, a Testvérek, a Vihar, a Fejjel a falnak, a Különleges ügyosztály, A nagy svindli és a Lángoló Chicago című szériákban.



Az 1951-ben Rowaytonban született színész Pennsylvaniában, a Franklin and Marshall Főiskolán végezte tanulmányait, mielőtt pályafutása elkezdődött volna. 1975-ben a Deadly Hero című filmben debütált a filmvásznon.



Felesége, Pam Van Sant, és gyermekeik, Gil és Elinor Williams gyászolják.