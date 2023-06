Örökség

Régi fényképek alapján építették újjá a révi menedékházat Bihar megyében

Régi, múlt század eleji fényképek alapján újjáépítették az Erdélyi-szigethegység egyik legnépszerűbb turisztikai övezetében, a Révi-sziklaszorosban található menedékházát - számolt be hétfőn a projektet lebonyolító Bihar megyei önkormányzat.



A Zichy-cseppkőbarlang és vízesés közvetlen közelében található menedékházat a Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében építették újjá, a 2018-ban finanszírozást elnyert projekt értéke 4,3 millió lej (325 millió forint).



A múlt század eleji elődjének hasonmásaként újjáépített menedékházat a hétvégén tartott révi Sóvám ünnepségen nyitották meg a nagyközönség előtt, de a teljes projekt csak októberben ér véget.



A megyei önkormányzat magyar nyelvű közleménye szerint az új épület tájvédelmi és környezetmegfigyelési központként működik a következő öt évben, környezetvédelemi és környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységeket szerveznek benne.



Emlékeztettek, hogy újjáépítése nem volt egyszerű, mivel a szoroson nem halad át közút, az összes építőanyagot, felszerelést, szerszámot vasúton szállították a helyszínre. A folyamat során a szakemberek eredeti, korhű fényképeket használtak. A Sebes-Körös szurdokvölgyében található helyszín Bihar megye egyik leglátogatottabb turisztikai övezete, a térségben túrázni és hegyet mászni is lehet, és vadvízi evezést is szerveznek.



A sziklaszorosban elsőként 1905-ben Zichy Ödön gróf épített 113 férőhelyes vendéglőt a turistáknak az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) felkérésére. Emeletén szálláshelyeket hoztak létre, majd 1909-ben a 14 szobával rendelkező Lujza-lak is felépült mellette - idézi fel a közlemény.



Az ingatlan egy része már az első világháborúban tönkrement, 1918-ban a Mateescu család vásárolta meg, amely az államosítást követően 2006-ban kapta vissza a romos épületet, és eladta azt a Bihar megyei önkormányzatnak.



A festői szépségű, több mint három kilométer hosszú Révi-sziklaszoros a Sebes-Körös völgyének természeti kincsekben leggazdagabb része. Itt van Erdély leglátványosabb vizes barlangja, a hét kilométer hosszú Zichy-cseppkőbarlang és vízesés. A szurdokvölgyet körülzáró 350 hektáros erdő természetvédelmi terület, ahol több mint 750 védett növény él.