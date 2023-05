Kultúra

Új eladási rekord született a BÁV 81. művészeti aukcióján

Új eladási rekord született a BÁV 81. művészeti aukciójának második, szerdai napján: Kondor Béla Várvédők című festménye jutalékkal együtt 81,25 millió forintért talált gazdára.



A kétnapos árverésen csaknem 450 tétel találta meg új tulajdonosát. Kondor Béla utolsó, még magánkézben lévő nagyméretű alkotása minden értelemben rekordernek számít a BÁV történetében, mivel az aukciósház eddigi legnagyobb kikiáltási árú tételének járó cím megszerzése után az eladási rekordot is megdöntötte - közölte a BÁV csütörtökön az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint a luxus időmérők között a Rolex licitre bocsátott összes órája gazdára talált. Köztük volt az aukció legmagasabb árról induló óratétele, a 6 millió forintos Rolex President Day-Date arany férfi karóra is.



A tárgycsoporton belüli a legnagyobb eladási arányt 91 százalékkal a bútorok tudták magukénak, de hasonlóan nagy népszerűségnek örvendtek a Zsolnay kerámiatárgyak is. A családi manufaktúrából származó szecessziós trombitavázát például csaknem 3 millió forintért vettek meg.



Az ékszerek iránti érdeklődés most is kiemelkedő volt. Legnépszerűbbnek a fülbevalók számítottak: szinte az összes pár elkelt, sőt a kategória legnagyobb áremelkedését is egy 30 modern csiszolású briliánst tartalmazó darab szerezte meg, amely majdnem hatszoros áron, 875 ezer forintért került új tulajdonosához.



Az árverés első napján az ékszereké, ezüst műtárgyaké és a luxusóráké volt a főszerep, ezek közül pedig leginkább a befektetési célból is jó választásnak számító tételek emelkedtek ki - áll a közleményben.



A Rolexek mellett nagy sikert aratott az a Breguet Le Réveil du Tsar arany férfi karóra is, mely 5 millió forintról indult, majd eladási jutalékkal együtt végül 8,75 millió forintért találta meg új tulajdonosát.



Az órák közötti legmagasabb áremelkedést egy Longines Evidenza női karóra érte el, mely 120 ezer forintról indulva végül 525 ezer forintos áron kelt el.



Az aukciósház árverésein rendszeresen előkerülnek kiemelt figyelmet érdemlő történelmi darabok. A mostani aukción ilyen volt a Tisza család hagyatékát képező nyolcdarabos ezüst műtárgyszett, amelyet végül 5 millió forintos áron vásároltak meg - közölte a BÁV.