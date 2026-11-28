Légibaleset

Nagy földrengés van! - leszállás közben kellett átstartolnia egy utasszállítónak

Már a leszállás utolsó szakaszában járt a Delta Air Lines egyik utasszállító repülőgépe Los Angelesben, amikor 5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg a térséget. 2026.11.28 22:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Nagy földrengésünk van!” – leszállás közben kellett átstartolnia egy utasszállítónak



Már a leszállás utolsó szakaszában járt a Delta Air Lines egyik utasszállító repülőgépe Los Angelesben, amikor 5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg a térséget.