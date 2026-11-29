Baleset
Eldobott cigarettacsikkek okozhattak tüzet Hongkongban - kétszáz embert evakuáltak
Mintegy kétszáz embert kellett kimenekíteni, miután kigyulladt egy ipari épület állványzata Hongkong Tuen Mun kerületében november 28-án.2026.11.29 06:05ma.hu
A tűzesetben a hatóságok tájékoztatása szerint senki sem sérült meg.
A tűzoltóság előzetes feltételezése szerint eldobott cigarettacsikkek okozhatták az állványzat kigyulladását. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre nem állapították meg.
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