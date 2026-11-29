Baleset

Eldobott cigarettacsikkek okozhattak tüzet Hongkongban - kétszáz embert evakuáltak

A tűzesetben a hatóságok tájékoztatása szerint senki sem sérült meg.



A tűzoltóság előzetes feltételezése szerint eldobott cigarettacsikkek okozhatták az állványzat kigyulladását. A tűz keletkezésének pontos okát egyelőre nem állapították meg.