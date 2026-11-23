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Orosz gyógyszer jelenthet áttörést az Európában terjedő szuperbaktérium ellen

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ figyelmeztetése szerint jelentősen megszaporodtak az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok okozta fertőzések, miközben egy orosz kutató azt állítja, hogy országukban már több száz beteg kezelésében alkalmaztak sikerrel egy új készítményt. 2026.11.23 10:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyre komolyabb fenyegetést jelentenek az európai kórházakban a hagyományos antibiotikumokkal nehezen kezelhető baktériumok. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint 2019 óta 72 százalékkal nőtt az Európai Unióban a karbapenem típusú antibiotikumoknak ellenálló Klebsiella pneumoniae által okozott véráramfertőzések száma.



A baktérium természetes körülmények között az emberi bélrendszerben is előfordulhat, ám legyengült immunrendszerű, illetve kórházi kezelés alatt álló betegeknél súlyos tüdőgyulladást, húgyúti fertőzést vagy akár életveszélyes véráramfertőzést okozhat.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szintén aggodalomra adnak okot: Európa országainak mintegy felében a vizsgált Klebsiella pneumoniae-minták legalább fele ellenállónak bizonyult bizonyos fontos antibiotikumokkal szemben.



Alekszandr Gincburg, az orosz Gamaleja Kutatóközpont tudományos igazgatója a RIA Novosztyinak nyilatkozva arról beszélt, hogy Oroszországban már rendelkezésre áll egy olyan gyógyszer, amely segíthet a rezisztens baktériumok elleni küzdelemben.



A fluorotiazinon nevű készítményt 2024 áprilisában törzskönyvezték Oroszországban, komplikált húgyúti fertőzések kezelésére, cefepim antibiotikummal kombinálva.



A szer hatásmechanizmusa eltér a hagyományos antibiotikumokétól. Nem közvetlenül a baktériumok elpusztítására törekszik, hanem azok betegséget okozó működését igyekszik megzavarni.



Gincburg szerint a készítmény már több száz beteg kezelésében segített, köztük súlyos műtét utáni fertőzésekben szenvedőknél. Az orosz egészségügyi minisztérium jelenleg a gyógyszer szélesebb körű alkalmazásának engedélyezését vizsgálja.



Egy 2024-ben közzétett, 357 beteg bevonásával végzett randomizált klinikai vizsgálatban a fluorotiazinon és a cefepim kombinációjával 75,6 százalékos gyógyulási arányt értek el, szemben a cefepimet és placebót kapó csoport 50,8 százalékos eredményével. A kutatók a vizsgálat során nem jelentettek súlyos nemkívánatos eseményeket.



Egy másik, 280 résztvevős vizsgálat visszatérő hólyagfertőzések esetén egy hagyományos antibiotikuméhoz hasonló hatékonyságot mutatott.



Az eredmények biztatók, de a húgyúti fertőzésekkel kapcsolatos klinikai adatok önmagukban nem igazolják, hogy a készítmény a súlyos, antibiotikum-rezisztens Klebsiella okozta véráramfertőzések kezelésében is hatékony.



Az orosz gyógyszer szélesebb körű alkalmazásához további klinikai bizonyítékokra és hatósági értékelésre van szükség. Az európai betegek számára jelenleg nem tekinthető általánosan elérhető kezelési lehetőségnek.