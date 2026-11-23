Külföld

Nem túlélni akarunk, hanem élni - újabb erőszakos tüntetések Franciaországban

Hatodik egymást követő szombaton vonultak utcára tízezrek Franciaországban a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások romló helyzete és a rendőrök fegyverhasználatával kapcsolatos új törvény miatt. Több városban összecsapások törtek ki a tüntetők és a rendőrség között. 2026.11.23 08:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Országszerte ismét tömegtüntetéseket tartottak Franciaországban szombaton. A szeptemberben diáktüntetésekkel kezdődött tiltakozási hullámhoz időközben szakszervezetek, baloldali pártok és a sárgamellényes mozgalom aktivistái is csatlakoztak.



A demonstrációk egyik legfőbb kiváltó oka a rendőrök fegyverhasználatával kapcsolatos jogszabály, amelyet pénteken fogadott el a francia szenátus. Az ellenzői által „ölési engedélynek” nevezett törvény szélesebb jogi védelmet biztosítana a szolgálat közben fegyvert használó rendőröknek.



A bírálók szerint a szabályozás megnehezítheti a rendőri lövöldözések kivizsgálását és a felelősségre vonást. Támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a rendőröket nem szabad automatikusan jogsértéssel gyanúsítani, ha szolgálat közben fegyvert használnak.



A francia belügyminisztérium adatai szerint szombaton 82 500-an tüntettek országszerte, míg a szervezők 150 ezer résztvevőről számoltak be. Az előző hétvégi demonstrációkon a hatóságok 106 ezer embert számoltak. Szombaton este hat óráig 144 embert állítottak elő.



Párizsban több ezren gyűltek össze a Köztársaság téren, majd a Nemzet tere felé vonultak. A demonstrálók „Élni akarok, nem túlélni” és „Nemet az ölési engedélyre” feliratú táblákat vittek. Jelképes sírkövekkel tiltakoztak az oktatás és a társadalombiztosítás helyzete miatt.



A felvonulás végén összecsapások kezdődtek. A beszámolók szerint egyes tüntetők tárgyakat dobáltak a rendőrök felé, akik könnygázzal oszlatták a tömeget és több embert őrizetbe vettek.



Marseille-ben barikádokat emeltek, kukákat gyújtottak fel, és két jármű is lángra kapott. Toulouse-ban a rendőrség könnygázt vetett be, és mintegy húsz tüntetőt állított elő.



Bordeaux-ban különösen heves összecsapásokról számoltak be. A hatóságok szerint kilenc rendőr megsérült, 17 embert pedig letartóztattak.



A tiltakozások hátterében a fiatalok romló életkörülményei is meghúzódnak. Manon Moret, az Unef diákszakszervezet főtitkára szerint egyre többen kényszerülnek választani a lakhatás, az egészségügyi ellátás és a megfelelő élelmezés között.



Az AFP tanúvallomásokra, ügyvédi beszámolókra és civil szervezetek adataira épülő összesítése szerint a tiltakozások kezdete óta legalább 31 ember szenvedett súlyos sérüléseket a biztonsági erők fellépése következtében. A hatóságok nem közöltek hivatalos összesítést.



A szervezők további demonstrációkat hirdettek. A tüntetők szerint addig folytatják a tiltakozást, amíg követeléseikre nem kapnak érdemi választ.



🚨🇫🇷 À Toulouse, les manifestants ont réussi à pénétrer dans le centre-ville. Le marché de Noël a été pris pour cible et a subi des dégradations. https://t.co/C3v9LYVT8p — Signal.Media (@SignalMedia4) November 21, 2026

🚨🇫🇷 À Toulouse, la BAC interpelle un individu et l'emmène sous les huées de plusieurs personnes. Un policier lance ensuite une grenade lacrymogène en direction de ceux qui huaient les policiers. https://t.co/iQam7qo44r — Signal.Media (@SignalMedia4) November 21, 2026