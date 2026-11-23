Külföld
Nem túlélni akarunk, hanem élni - újabb erőszakos tüntetések Franciaországban
Hatodik egymást követő szombaton vonultak utcára tízezrek Franciaországban a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások romló helyzete és a rendőrök fegyverhasználatával kapcsolatos új törvény miatt. Több városban összecsapások törtek ki a tüntetők és a rendőrség között.2026.11.23 08:03ma.hu
Országszerte ismét tömegtüntetéseket tartottak Franciaországban szombaton. A szeptemberben diáktüntetésekkel kezdődött tiltakozási hullámhoz időközben szakszervezetek, baloldali pártok és a sárgamellényes mozgalom aktivistái is csatlakoztak.
A demonstrációk egyik legfőbb kiváltó oka a rendőrök fegyverhasználatával kapcsolatos jogszabály, amelyet pénteken fogadott el a francia szenátus. Az ellenzői által „ölési engedélynek” nevezett törvény szélesebb jogi védelmet biztosítana a szolgálat közben fegyvert használó rendőröknek.
A bírálók szerint a szabályozás megnehezítheti a rendőri lövöldözések kivizsgálását és a felelősségre vonást. Támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a rendőröket nem szabad automatikusan jogsértéssel gyanúsítani, ha szolgálat közben fegyvert használnak.
A francia belügyminisztérium adatai szerint szombaton 82 500-an tüntettek országszerte, míg a szervezők 150 ezer résztvevőről számoltak be. Az előző hétvégi demonstrációkon a hatóságok 106 ezer embert számoltak. Szombaton este hat óráig 144 embert állítottak elő.
Párizsban több ezren gyűltek össze a Köztársaság téren, majd a Nemzet tere felé vonultak. A demonstrálók „Élni akarok, nem túlélni” és „Nemet az ölési engedélyre” feliratú táblákat vittek. Jelképes sírkövekkel tiltakoztak az oktatás és a társadalombiztosítás helyzete miatt.
A felvonulás végén összecsapások kezdődtek. A beszámolók szerint egyes tüntetők tárgyakat dobáltak a rendőrök felé, akik könnygázzal oszlatták a tömeget és több embert őrizetbe vettek.
Marseille-ben barikádokat emeltek, kukákat gyújtottak fel, és két jármű is lángra kapott. Toulouse-ban a rendőrség könnygázt vetett be, és mintegy húsz tüntetőt állított elő.
Bordeaux-ban különösen heves összecsapásokról számoltak be. A hatóságok szerint kilenc rendőr megsérült, 17 embert pedig letartóztattak.
A tiltakozások hátterében a fiatalok romló életkörülményei is meghúzódnak. Manon Moret, az Unef diákszakszervezet főtitkára szerint egyre többen kényszerülnek választani a lakhatás, az egészségügyi ellátás és a megfelelő élelmezés között.
Az AFP tanúvallomásokra, ügyvédi beszámolókra és civil szervezetek adataira épülő összesítése szerint a tiltakozások kezdete óta legalább 31 ember szenvedett súlyos sérüléseket a biztonsági erők fellépése következtében. A hatóságok nem közöltek hivatalos összesítést.
A szervezők további demonstrációkat hirdettek. A tüntetők szerint addig folytatják a tiltakozást, amíg követeléseikre nem kapnak érdemi választ.
🚨🇫🇷 À Toulouse, les manifestants ont réussi à pénétrer dans le centre-ville. Le marché de Noël a été pris pour cible et a subi des dégradations. https://t.co/C3v9LYVT8p— Signal.Media (@SignalMedia4) November 21, 2026
🚨🇫🇷 À Toulouse, la BAC interpelle un individu et l'emmène sous les huées de plusieurs personnes. Un policier lance ensuite une grenade lacrymogène en direction de ceux qui huaient les policiers. https://t.co/iQam7qo44r— Signal.Media (@SignalMedia4) November 21, 2026
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