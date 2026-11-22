Diplomácia

Marine Le Pen elárulta, miért nem utazik Zelenszkijhez Kijevbe

Marine Le Pen közölte, hogy a 2027-es francia elnökválasztási kampány idején nem tervez külföldi utazásokat, ezért Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel sem kíván Kijevben találkozni. 2026.11.22 18:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem készül Kijevbe utazni Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés politikusa, aki a France 2 televízióban beszélt a 2027-es elnökválasztási kampánnyal kapcsolatos terveiről.



A politikust arról kérdezték, miért nem kíván személyesen találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Le Pen válaszában hangsúlyozta, hogy döntése nem kizárólag Ukrajnára vonatkozik: a kampány alatt egyáltalán nem tervez külföldi látogatásokat.



„2017-ben, amikor részt vettem az elnökválasztási versenyben, sokat utaztam külföldre. Ez a tapasztalat meggyőzött arról, hogy a 2027-es elnökválasztási kampány során nem kellene így tennem” – idézte a politikust a Le Figaro a France 2 műsora alapján.



Le Pen ezzel a tíz évvel korábbi kampányának tapasztalataira hivatkozott, de nem részletezte, pontosan milyen következtetéseket vont le akkori külföldi útjaiból.



A francia elnökválasztás első fordulóját 2027. április 18-án tartják. Amennyiben egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint felét, a két legtöbb voksot kapó induló május 2-án, a második fordulóban mérkőzik meg egymással.



Le Pen nyilatkozata alapján a kijevi látogatás elmaradását kampánystratégiájával indokolja, és nem jelentett be külön, Ukrajnával kapcsolatos diplomáciai döntést.

Mint ismeretes, Zelenszkij személyesen hívta meg Le Pent Kijevbe, a politikus viszont Brüsszelt javasolta találkozóhelyszínként. November 16-án Párizsban tárgyalt Ukrajna nagykövetével is, akinek megerősítette, hogy megválasztása esetén megszüntetné a további francia pénzügyi támogatást, miközben a humanitárius és eszközadományokat fenntartaná.