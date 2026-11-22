Diplomácia
Marine Le Pen elárulta, miért nem utazik Zelenszkijhez Kijevbe
Marine Le Pen közölte, hogy a 2027-es francia elnökválasztási kampány idején nem tervez külföldi utazásokat, ezért Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel sem kíván Kijevben találkozni.2026.11.22 18:50ma.hu
Nem készül Kijevbe utazni Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés politikusa, aki a France 2 televízióban beszélt a 2027-es elnökválasztási kampánnyal kapcsolatos terveiről.
A politikust arról kérdezték, miért nem kíván személyesen találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrán fővárosban. Le Pen válaszában hangsúlyozta, hogy döntése nem kizárólag Ukrajnára vonatkozik: a kampány alatt egyáltalán nem tervez külföldi látogatásokat.
„2017-ben, amikor részt vettem az elnökválasztási versenyben, sokat utaztam külföldre. Ez a tapasztalat meggyőzött arról, hogy a 2027-es elnökválasztási kampány során nem kellene így tennem” – idézte a politikust a Le Figaro a France 2 műsora alapján.
Le Pen ezzel a tíz évvel korábbi kampányának tapasztalataira hivatkozott, de nem részletezte, pontosan milyen következtetéseket vont le akkori külföldi útjaiból.
A francia elnökválasztás első fordulóját 2027. április 18-án tartják. Amennyiben egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint felét, a két legtöbb voksot kapó induló május 2-án, a második fordulóban mérkőzik meg egymással.
Le Pen nyilatkozata alapján a kijevi látogatás elmaradását kampánystratégiájával indokolja, és nem jelentett be külön, Ukrajnával kapcsolatos diplomáciai döntést.
Mint ismeretes, Zelenszkij személyesen hívta meg Le Pent Kijevbe, a politikus viszont Brüsszelt javasolta találkozóhelyszínként. November 16-án Párizsban tárgyalt Ukrajna nagykövetével is, akinek megerősítette, hogy megválasztása esetén megszüntetné a további francia pénzügyi támogatást, miközben a humanitárius és eszközadományokat fenntartaná.
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