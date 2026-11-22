Állatvédelem

Már közel harminc éve tilos emberszabású majmokon kísérletezni Nagy-Britanniában

Az Egyesült Királyság 1997-ben vezette be az emberszabású majmok tudományos kísérletekben történő felhasználásának tilalmát, hogy megvédje a csimpánzokat, gorillákat és orangutánokat a laboratóriumi beavatkozásokkal járó szenvedéstől. 2026.11.22 11:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közel három évtizede különleges védelem illeti meg az emberszabású majmokat Nagy-Britanniában. Az Egyesült Királyság 1997-ben tiltotta meg, hogy csimpánzokat, gorillákat és orangutánokat tudományos kísérletekben használjanak fel. A szabályozás Angliában és Skóciában egyaránt érvényes.



A rendelkezés jelentőségét az adja, hogy az emberszabású majmok az állatvilág legintelligensebb képviselői közé tartoznak. Összetett társas kapcsolatokat alakítanak ki, képesek problémákat megoldani, eszközöket használni, és viselkedésükben számos, az emberéhez hasonló érzelmi reakció figyelhető meg.



A laboratóriumi kísérletek ugyanakkor komoly megterhelést jelenthetnek számukra. A bezártság, a természetes társas kapcsolatok hiánya, az invazív beavatkozások és a tartós stressz egyaránt veszélyeztethetik testi és pszichés jóllétüket.



A brit döntés mögött az a felismerés állt, hogy az emberszabású majmok különleges értelmi és szociális képességei fokozott állatvédelmi megfontolásokat indokolnak.



Fontos ugyanakkor, hogy nem 2026-ban bevezetett új tilalomról van szó. A korlátozás 1997 óta része a brit állatkísérleti szabályozásnak, és az Egyesült Királyság egészére kiterjed.



A védelem nem jelenti azt, hogy Nagy-Britanniában valamennyi főemlősön végzett állatkísérlet tilos lenne. A szabályozás kifejezetten az emberszabású majmokra vonatkozik, míg más főemlősfajok tudományos felhasználása szigorú engedélyezési feltételek mellett továbbra is lehetséges.



Az emberszabású majmok védelme az állatkísérletekről folytatott nemzetközi vita egyik fontos kérdése. A tudományos kutatás érdekei mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az állatok szenvedésének csökkentése, valamint az állatkísérleteket kiváltó módszerek fejlesztése.



A brit tilalom így ma is annak egyik korai példája, hogy a jogalkotás különbséget tehet az állatfajok között értelmi képességeik és összetett társas viselkedésük alapján.