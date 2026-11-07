Külföld
Temuról rendelt diktátor - elszabadultak az indulatok a lengyel parlamentben
Egészen durva személyeskedésig fajult a lengyel alkotmánybíróság vezetése körül kirobbant politikai konfliktus: egy ellenzéki képviselő önkasztráláshoz hasonlította Donald Tusk miniszterelnök lépéseit, miközben a kormány és az államfő egymást vádolja az alkotmányos rend megsértésével.2026.11.07 18:30ma.hu
Éles támadást intézett Donald Tusk lengyel miniszterelnök ellen Łukasz Mejza parlamenti képviselő, aki a törvényhozás csütörtöki ülésén rendkívül sértő kifejezésekkel bírálta a kormányfő szerepét az alkotmánybíróság körüli hatalmi küzdelemben.
A korábban a Jog és Igazságosság (PiS) frakciójához tartozó politikus szerint Tusk szovjet típusú diktátorrá akart válni, ám végül csak egy „Temuról rendelt Ceaușescu” lett belőle. A hasonlattal Nicolae Ceaușescu egykori román kommunista diktátorra és a kínai diszkontáruházra utalt.
Mejza azzal is gúnyolódott, hogy a miniszterelnök egyetlen éjszaka alatt „Közép-Európából Közép-Afrikába helyezte át Lengyelországot”, majd kijelentette: Tusk a történelem leglátványosabb önkasztrálását hajtotta végre, mert szerinte puccskísérletével saját tekintélyét és becsületét semmisítette meg.
A politikus kijelentései a lengyel alkotmánybíróság vezetése körül kialakult konfliktushoz kapcsolódnak. Október 30-án Anna Korwin-Piotrowska, a jelenlegi parlamenti többség által megválasztott bíró bejelentette, hogy ideiglenesen átveszi a testület irányítását, és felfüggesztette Bogdan ?więczkowski elnök, valamint Bartłomiej Sochański alelnök feladatainak ellátását.
A két vezető a korábban kormányzó PiS-hez kötődik, és nem ismeri el Korwin-Piotrowska intézkedéseinek jogszerűségét. Karol Nawrocki államfő szintén elutasította a változtatást, amelynek nyomán tüntetések kezdődtek, és rendőröket vezényeltek az alkotmánybíróság épületéhez.
A vita hátterében a lengyel igazságszolgáltatás évek óta húzódó intézményi válsága áll. Tusk kormánya szerint a korábbi PiS-kormány igazságügyi reformjai sértették a bírói függetlenséget, ezért helyre kell állítani az alkotmánybíróság törvényes működését.
Az ellenzék ezzel szemben azt állítja, hogy a jelenlegi kormány próbálja jogellenesen megszerezni az ellenőrzést az alkotmányos intézmény felett. A puccskísérletre vonatkozó vád politikai minősítés, az intézkedések jogszerűségéről továbbra is vita folyik.
A konfliktus pénteken az Európai Parlament elnökének varsói látogatásán is megjelent. Roberta Metsola jelenlétében több ellenzéki képviselő „Tusk = diktátor” feliratú molinót feszített ki a lengyel parlamentben.
Tusk gúnyosan reagált a demonstrációra, és korábbi ellenzéki tiltakozásokra utalva azt mondta, hogy ellenfelei hamarosan énekelni és órákat árulni kezdenek.
Közben Anna Korwin-Piotrowska pénteken azzal vádolta meg a leváltani kívánt alkotmánybírósági elnököt, hogy 2026-ban egyetlen állampolgári alkotmányjogi panasz ügyében sem hozott ítéletet. Bejelentette, hogy megkezdik a felhalmozódott ügyek áttekintését.
A konfliktusnak egyelőre nincs minden fél által elfogadott megoldása. A kormánykoalíció egyes szereplői az alkotmánybíróság teljes személyi megújítását is felvetették, ám ehhez olyan politikai megállapodásra lenne szükség, amelynek jelenleg kevés jele mutatkozik.
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