Külföld

Többmillió ember pénze került veszélybe, megbukott Paraguay elnöke

Santiago Peña paraguayi elnököt eltávolította hivatalából a parlament, miután összeomlott az ország egyik legnagyobb digitális bankja. A pénzügyi botrányban közel hárommillió ügyfél megtakarítása vált hozzáférhetetlenné, az ügyészség pedig az államfő felelősségét is vizsgálja. 2026.11.06 22:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos pénzügyi és politikai válságot okozott Paraguayban az Ueno Bank összeomlása. Az ország jegybankja november 2-án rendelte el a pénzintézet felszámolási jellegű rendezési eljárásának megindítását, miután megállapította, hogy a bank tőkemegfelelése a törvényben előírt minimum felét sem érte el.



A döntés következtében közel hárommillió ügyfél nem fért hozzá a bankszámláján lévő pénzhez. A bank állami forrásokat is kezelt, így a válság a közpénzek biztonságával kapcsolatban is súlyos kérdéseket vetett fel.



Esperanza Martínez ellenzéki szenátor az RT-nek adott interjújában azt állította, hogy a bank összeomlása mögött kiterjedt pénzügyi csalás állhatott, amelyben Santiago Peña elnök és gazdasági környezete is érintett lehetett.



A politikus szerint több mint ötven fedővállalatot használhattak arra, hogy egymás közötti pénzmozgásokkal mesterségesen javítsák a bank pénzügyi mutatóit. Martínez piramisjátékhoz hasonlította a feltételezett konstrukciót.



A jegybank vizsgálata valóban feltárt a bank tulajdonosi köréhez kapcsolódó vállalkozásoknak nyújtott, problémás hiteleket és dokumentációs hiányosságokat. Ez azonban önmagában nem bizonyítja a szenátor által állított szervezett csalást vagy az elnök személyes részvételét.



Peña korábban üzleti kapcsolatban állt az Ueno Bank tulajdonosi körével, amely 2025 márciusáig fennállt. Az általa kinevezett jegybankelnök, Carlos Carvallo korábban maga is a pénzintézet vezetője volt.



A botrány kirobbanását követően Carvallo távozott posztjáról, Peña pedig felajánlotta lemondását. A parlament azonban politikai felelősségre vonási eljárást folytatott le, és november 7-én eltávolította hivatalából az államfőt.



Az ügyészség Peña és több más érintett ellen is büntetőeljárást folytat. A volt elnök tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el.



A betétesek kártalanítása időközben megkezdődött. A paraguayi betétbiztosítási rendszer személyenként legfeljebb 75 havi minimálbérnek megfelelő összeget garantál, és a hatóságok szerint a betétesek döntő többségének teljes egyenlege a biztosítási határ alatt van.



A bankválság miatt országszerte tüntetések kezdődtek. A hatóságoknak egyszerre kell rendezniük a befagyott számlák ügyét, kivizsgálniuk a pénzügyi szabálytalanságokat és tisztázniuk, milyen szerepet játszottak a politikai kapcsolatok a bank gyors terjeszkedésében.