Vadászgép fogott el egy gyanús repülőt Trump bedminsteri golfklubja felett

Az Egyesült Államok légvédelmi parancsnoksága (NORAD) megerősítette, hogy szombaton egy F–16-os vadászgép elfogott egy civil repülőgépet, amely megsértette a korlátozott légteret Donald Trump elnök bedminsteri golfklubja felett. Az incidens része volt egy nagyobb riasztási sorozatnak: aznap öt különböző szabálysértés történt a térségben.



A NORAD közlése szerint az eset helyi idő szerint 14:39-kor történt, amikor egy kisrepülő belépett az ideiglenes repülési korlátozás (Temporary Flight Restriction – TFR) alá eső légtérbe, amelyet Trump elnök jelenléte miatt rendeltek el. A légvédelmi egységek azonnal egy F–16-os elfogó vadászgépet küldtek a helyszínre, amely szabványos „headbutt” manőverrel – azaz figyelmeztető repüléssel – jelezte a pilótának, hogy el kell hagynia a tiltott zónát. A gépet ezt követően biztonságosan kikísérték.



A NORAD később megerősítette: aznap összesen öt TFR-sértés történt Bedminster térségében – három az elfogás előtt, egy azután. További részleteket sem a repülőgépekről, sem a pilótákról nem közöltek.



A parancsnokság hangsúlyozta, hogy a pilóták felelőssége a repülési korlátozások ellenőrzése, és megerősítette, hogy az amerikai légvédelem rétegezett rendszere – radarok, műholdak és vadászgépek – folyamatosan működik az illetéktelen légtérsértések felderítésére és kezelésére.



Donald Trump, aki 2025 januárjában ismét hivatalba lépett, gyakran tartózkodik bedminsteri rezidenciáján, ahol a titkosszolgálat és a FAA rendszeresen aktiválja a repülési tilalmat. Azok a pilóták, akik megsértik ezeket a zónákat, súlyos következményekkel számolhatnak: elfogással, bírsággal, kihallgatással vagy akár a repülési engedélyük felfüggesztésével is.

NORAD intercepted a plane violating a Temporary Flight Restriction (TFR) over Bedminster, NJ on July 5, 2025. Pilots, a reminder to check FAA NOTAMs before you fly! ➡️ https://t.co/gCkz8RJmkY Fly informed. Fly safe. #NORAD #AviationSafety https://t.co/5wJvXXnbTA