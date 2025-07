Kína

Kizártak egy magas rangú katonatisztet a kínai hadsereg legfelsőbb parancsnokságából

Hszi Csin-ping kínai elnök az elmúlt két évben átfogóbb korrupcióellenes tisztogatást kezdeményezett a kínai kommunista pártban és a hadseregben is. 2025.07.02 12:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kína legfelső törvényhozó testülete megszavazta Miao Hua magas rangú katonatiszt eltávolítását a legfelső szintű katonai parancsnokságból, a kínai központi katonai bizottságból - jelentette a kínai állami média.



A 69 éves Miao ellen novemberben "súlyos fegyelmi vétségek" miatt indult nyomozás, majd a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) is felfüggesztette őt politikai ideológiai vezetői tisztségéből. A közleményben további részleteteket nem közöltek a kizárás kapcsán. A kínai törvényhozás által a múlt hónapban kiadott közlemény szerint "súlyos fegyelmi és jogi szabálysértések" miatt eltávolították a kínai nemzeti törvényhozásból is.



"A központi katonai bizottság politikai munkaközössége március 14-én katonai képviselői konferenciát tartott, és úgy döntött, hogy Miao Huát eltávolítja a 14. Kínai Népi Kongresszus képviselői posztjáról" - áll a közleményben.



Pénteken az állami média jelentése szerint egy másik magas rangú tisztet, Li Han-csün altábornagyot is eltávolították a parlamenti képviselői státuszából. Li a PLA haditengerészetének vezérkari főnöke és harmadik rangú tisztje volt előzőleg.



A lépés újabb állomást jelent, miután Hszi Csin-ping kínai elnök az elmúlt két évben átfogóbb korrupcióellenes tisztogatást kezdeményezett a kínai kommunista pártban és a hadseregben is.



Tavaly több nagyobb horderejű korrupciós és fegyelmi ügyről számoltak be, amelyekben számos magas pozícióban álló tisztviselő is érintett volt. A legnagyobb visszhangja Vej Fong-ho és Li Sang-fu, a kínai hadsereg két korábbi védelmi minisztere korrupciós ügyének volt. A bíróság szerint súlyosan megsértették a pártfegyelmet és a szervezeti törvényeket azáltal, hogy tisztségüket kihasználva hatalmas pénzösszegeket és értéktárgyakat fogadtak el.