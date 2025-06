Külföld

Jaroslaw Kaczynskit újra a fő lengyel ellenzéki párt elnökének választották

Jaroslaw Kaczynskit már hetedszer választották pártelnöknek a Jog és Igazságosság (PiS), a fő lengyel ellenzéki párt tisztújító kongresszusán szombaton, a közép-lengyelországi Przysuchában. 2025.06.29 18:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 76 éves Jaroslaw Kaczynski a szavazás után nagy kötelességnek nevezte újbóli megválasztását, egyúttal megjegyezte: a kongresszus küldöttei "bizonyos kockázatot is vállaltak" a döntéssel. "Egyre idősebb vagyok, nincs mit titkolni, de bízom benne, hogy sikerülni fog, de csak önökkel együtt fog sikerülni" - tette hozzá.



Kifejtette: Lengyelországnak változnia kell, véget kell, hogy érjen a jelenlegi "fekete időszak", hogy ismét erőre kapjon "a lengyel szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, a fejlődés".



A kongresszus elején mondott beszédében Kaczynski kijelentette: a PiS kész tárgyalni más tömörülésekkel a részvételével történő kormányalakításról még a jelenlegi, 2027-ig tartó parlamenti ciklusban, a párt fő célja azonban a győzelem a 2027-es parlamenti választáson.



Aláhúzta: a PiS kormányra kerülése után a lengyelországi jogállamiságot "új rendszer révén kell biztosítani", és ezeket a biztosítékokat alkotmányosan rögzíteni kell.



Lengyelországnak "a szabadság oázisává" kell válnia Európában, senkit sem szabad üldözni jobboldali vagy konzervatív nézetei miatt, például az egyetemi oktatókat "nem szabad arra kényszeríteni, hogy valakit, aki egyértelműen nő, férfiként szólítsanak fel vagy fordítva" - fogalmazott a PiS elnöke.



Jaroslaw Kaczynski 2003 óta áll a PiS élén, a tisztségre legutóbb 2021-ben választották meg.



Az Ibris közvélemény-kutató által készített, az onet.pl hírportál által pénteken közzétett felmérés szerint a PiS a szavazatok 30,5 százalékát kapná, ha most rendeznék a parlamenti választást.



A fő kormányerő, a Polgári Koalíció (KO) a voksok 25,8 százalékát nyerné el. Ez 7,6 százalékkal alacsonyabb támogatottságot jelent a KO esetében, mint amit a lengyel elnökválasztás június elején tartott második fordulója előtt készített felmérés mutatott. Az elnökválasztást a PiS támogatásával induló Karol Nawrocki nyerte meg.



A parlamenti alsóházba nem kerülne be a jelenleg kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 párt sem.