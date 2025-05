Ukrajnai háború

Az orosz elnök közvetlen tárgyalásokat javasol Kijevnek

Putyin szerint a megbeszélések már május 15-én megkezdődhetnek Isztambulban, és arra kell irányulniuk, hogy "a konfliktus gyökereinek felszámolásával" helyre lehessen állítani "a hosszú távú, tartós békét".



"Azt javasoljuk, hogy Kijev bármilyen előfeltétel nélkül térjen vissza a közvetlen tárgyalásokhoz. Azt ajánljuk, hogy a kijevi hatóságoknak, hogy már csütörtökön Isztambulban folytatódjanak a megbeszélések" - tudatta Vlagyimir Putyin, aki egyúttal arra is kitért, hogy a nap folyamán egyeztetni fog Recep Tayyip Erdogan török elnökkel a tárgyalásokról, amelyek reményei szerint tűzszünethez vezethetnek.



"Javaslatunk, ahogy mondani szokás, az asztalon van, és a döntés most az ukrajnai hatóságoké és gazdáié, akiket, úgy tűnik, saját politikai ambícióik vezetnek népeik érdekei helyett" - fogalmazott az orosz államfő.



Kijev egyelőre nem reagált a javaslatra.



Putyin felidézte, hogy Oroszország több tűzszünetet is kezdeményezett, beleértve az energialétesítmények elleni csapásokra vonatkozó moratúriumot, a húsvéti tűzszünetet és a győzelem napja alkalmából kihirdetett fegyvernyugvást, de szerinte ezeket Ukrajna mind megsértette. A májusi eleji tűzszünet során szerinte Ukrajna 524 légi, 45 tengeri drónnal, nyugati rakétákkal támadta Oroszországot és ötször indított támadást oroszországi régiók ellen.



Ukrajna szombaton európai partnereivel közösen felszólította Oroszországot, hogy egyezzen bele egy 30 napos, feltételek nélküli tűzszünetbe, vagy kénytelen lesz újabb szankciókkal szembenézni.



Putyin szerint ez néhány európai ország ultimátuma, amelyet visszautasított.