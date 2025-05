Az ukrán elhárítás szerint magyar katonai hírszerzési kémhálózatra csaptak le

Ukrán lapértesülések szerint az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) Nyugat-Ukrajnában kémkedő magyar katonai hírszerző hálózatra csapott le - ez az első ilyen eset az ország történetében.



Az ügynökök adatokat gyűjtöttek Zakarpatszkaja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba.



A kémhálózat két tagját őrizetbe vették.

🤬‼️For the first time in the history of Ukraine, the Security Service of Ukraine (SBU) has exposed a 🇭🇺Hungarian military intelligence agent network that was spying against our state



Their task was to collect information about the military security of the Transcarpathian... pic.twitter.com/6Jom1bEErF