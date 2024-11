Légiközlekedés

Több órára lezárták a londoni Gatwick repülőtér egyik terminálját biztonsági riasztás miatt pénteken. A zárlat, amelyet késő délután oldottak fel, budapesti járatot is érintett.

Biztonsági okból kiürítették a Gatwick repülőtér egyik terminálját



Az incidens a repülőtér déli terminálján történt, miután egy csomagban a biztonsági ellenőrzés során hivatalosan eddig közelebbről nem részletezett gyanús tárgyat találtak.



A helyszínre tűzszerészek is kivonultak és a terminált teljesen kiürítették.



A Londontól délre fekvő Gatwick a második legforgalmasabb brit repülőtér az ugyancsak Londont kiszolgáló Heathrow után, évente mintegy 40 millió utast fogad és indít, és a foglalási adatok alapján csak pénteken hozzávetőleg 100 ezer érkező vagy induló utas fordult volna meg a légikikötőben.



Gatwick és Budapest között a Wizz Air és az easyJet légitársaság közlekedtet menetrendszerű járatokat. Az easyJet legtöbb járata a pénteki biztonsági riasztástól nem érintett északi terminálról közlekedik, a Wizz Air viszont a déli terminált használja, és a zárlat miatt a cég Gatwickről Budapestre visszainduló péntek délutáni járata kétórás késéssel szállt fel.



A biztonsági riasztás okáról a területileg illetékes Sussex megyei rendőrség csak annyit közölt, hogy a biztonsági ellenőrzés során az egyik utas csomagjában "tiltott tárgyat" találtak, és ezután elővigyázatosságból biztonsági kordont vontak a terminál köré.



A tájékoztatás ugyanakkor nem utalt arra, hogy a vizsgálatba a Scotland Yard országos hatáskörű terrorellenes ügyosztálya is bekapcsolódott volna. A rendőrség késő délutáni közlése szerint "az ügy megoldódott".



Gatwick repülőtér vasútállomásán a zárlat idején a Londonból érkező vonatok sem álltak meg, de az állomás délutántól ismét fogadja a légikikötőbe érkező szerelvényeket.