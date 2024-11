Háború

A Pentagon betiltott aknákat is adott Ukrajnának

Joe Biden leköszönő amerikai elnök úgy döntött, hogy gyalogsági aknákat küld Ukrajnának - jelentette kedden több hírügynökség meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva.



A Fehér Ház állítólag úgy véli, hogy a fegyverek segítenek majd Kijevnek „eltompítani” az orosz erők előrenyomulását. A lépés napokkal azután történt, hogy Biden állítólag engedélyezte a nagy hatótávolságú ATACMS rakéták használatát orosz mélységi területen, ami olyan politikai váltás, amelyet kormánya hivatalosan nem erősített meg.



A Washington Post szerint, amely elsőként számolt be a legújabb fejleményről, a fegyvereket csak az USA által ukrán területnek tekintett területen belül fogják használni, és „nem perzisztens” kialakításúak, ami azt jelenti, hogy a telepítés után heteken belül inaktívvá válnak, hogy csökkentsék a hosszú távú veszélyeket.



A gyalogsági taposóaknák alkalmazása vitatott kérdés. Az Ottawai Szerződés tiltja ezt a fegyvertípust, bár az USA és Oroszország nem tartozik a 164 nemzet közé, amelyek ratifikálták. Ukrajna 2005-ben megtette ezt, és az ENSZ azzal vádolta meg, hogy megszegte kötelezettségeit.



Az USA korábban Claymore aknákat szállított Ukrajnának, amelyek szintén a csapatok megsebesítésére vagy megölésére szolgálnak, de a taposóaknákkal ellentétben a föld fölé kerülnek, és távolról is beindíthatók. Washington kazettás fegyvereket is szállított, köztük rakétákat és tüzérségi lövedékeket, amelyeket az USA számos szövetségese betiltott, mivel hosszú távon veszélyt jelentenek a polgári lakosságra.



2020-ban Biden ostorozta Donald Trump akkori elnököt, amiért az megszüntette azt az Obama-korszakbeli politikát, amely megtiltotta a gyalogsági aknák átadását más országoknak, Dél-Korea kivételével. A változtatást „vakmerőnek” nevezte, és hatalomra kerülése után visszaállította a korlátozást - jegyezte meg a Post.



Amerikai tisztviselők azt állítják, hogy Kijev végső soron maga dönti el, hogyan vívja meg konfliktusát Oroszországgal, és Washington szerepe az, hogy biztosítsa a szükséges eszközöket. Moszkva az ukrajnai konfliktust az Egyesült Államok által vezetett, Oroszország elleni proxy-háborúnak nevezte, amelyet a Fehér Ház „az utolsó ukránig” akar vívni.



Hétfőn Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó sürgette Kijevet, hogy küldjön több katonát a frontvonalra, azzal érvelve, hogy nem a fegyverek, hanem a létszámhiányt kell okolni azért, hogy nem sikerült megállítani az orosz előrenyomulást. Kijev a brutálisan kikényszerített kötelező sorozásra támaszkodik a veszteségek pótlásához, mivel a sorozás elkerülése továbbra is komoly problémát jelent.