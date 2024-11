Háború

Ukrajna legfeljebb 50 ATACMS rakétával rendelkezik

Az ukrán hadsereg vélhetően eddig csak mintegy 50 darab ATACMS rakétát kapott az Egyesült Államoktól - jelentette kedden a The Times, megjegyezve ugyanakkor, hogy a Pentagon nem hozott nyilvánosságra számadatokat a vitatott fegyverszállítmányról.



A brit lap szerint az ukrán haderő „bőven” rendelkezik HIMARS és MLRS rendszerekkel, amelyek képesek kilőni a nagy hatótávolságú rakétákat - ezek közül az elsőt az Oroszországgal való konfliktus 2022-es kiéleződése után hónapokon belül küldték Kijevnek.



A lap azonban kiemelte, hogy az ATACMS rakéták korlátozott készlete miatt a kijevi katonai parancsnokoknak „körültekintően kell majd választaniuk, amikor Oroszországon belüli célpontokat választanak ki”.



Kedden az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy Ukrajna hat nagy hatótávolságú ATACMS rakétát lőtt ki a határ menti Brjanszk térségére, és ötöt elfogtak a légvédelmi rendszerek, egy másik pedig megsérült, és egy katonai bázis közelében csapódott a földbe.



A Fehér Ház több mint két éve mérlegelte, hogy engedélyezze-e Kijevnek az Egyesült Államok által szállított nagy hatótávolságú rakéták használatát mélyen Oroszországba irányuló csapásokhoz. Vasárnap a New York Times meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Joe Biden leköszönő amerikai elnök feloldotta a fegyverek használatára vonatkozó korlátozásokat.



A hírt később az EU leköszönő külügyi vezetője, Josep Borrell is megerősítette. Az ukrán Vlagyimir Zelenszkij azt állította, hogy több más nyugati ország is követte a példát, és engedélyt adott Kijevnek arra, hogy nagy hatótávolságú rakétáit nemzetközileg elismert orosz terület ellen használja.



Hétfőn Jonathan Finer amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó-helyettes kitért az újságírók Biden felhatalmazásával kapcsolatos kérdései elől, mondván, hogy „nem erősít meg semmilyen döntést, amely az amerikai segítségnyújtással kapcsolatban született vagy nem született”, ha operatív kérdésekről van szó.



Vlagyimir Putyin orosz elnök arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés megváltoztatná az ukrajnai

konfliktust, és a NATO-t közvetlen résztvevőjévé tenné. Az államfő frissítette Oroszország nukleáris doktrínáját is, hogy lehetővé tegye a stratégiai választ egy hagyományos támadásra egy nukleáris hatalom megbízottja által.