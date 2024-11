Háború

Új drónok beszerzését finanszírozza a brit kormány Ukrajna számára

A londoni védelmi minisztérium keddi bejelentése szerint a 7,5 millió fontos (3,65 milliárd forintos) programot a Nagy-Britannia és Lettország által még februárban meghirdetett és közösen vezetett nemzetközi "drónkoalíció" intézi, és az összeget a munkáspárti brit kormány által Ukrajnának ígért idei egész évi 3 milliárd font támogatási keretből hívják le.



A drónkoalíció, amelyhez eddig Nagy-Britannia és Lettország mellett Észtország, Litvánia, Csehország, Lengyelország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország csatlakozott, Ukrajnának szállítandó drónok gyártására hirdetett közös nemzetközi versenypályázat formáját ölti, és a programba bekapcsolódó vállalatok videotávirányítással üzemeltetett (first-person view, FPV) eszközök gyártására jelentkezhetnek.



A program célja az, hogy Ukrajna gyors ütemben és megfizethető áron több tízezer FPV-drónhoz jusson.



Az első beszerzési pályázat már lezárult, és Ukrajna a következő hónapokban megkapja az új drónok első szállítmányát.

A londoni védelmi minisztérium keddi beszámolója szerint a 7,5 millió fontos új finanszírozást a brit kormány azon a 120 millió fontos támogatási csomagon felül nyújtja, amelyet október végén jelentett be Sir Keir Starmer brit miniszterelnök személyzet nélküli vízfelszíni járművek - közkeletű nevükön tengeri drónok -, valamint a használatukhoz szükséges radarok beszerzésére a fekete-tengeri ukrán gabonaszállítási folyosó védelme érdekében.



A brit védelmi tárca kedden bejelentette azt is, hogy a drónkoalíció költségvetéséhez Németország 10 millió, Kanada és Luxemburg 3-3 millió fontnak megfelelő új finanszírozással járult hozzá, így a program jelenleg 67 millió font tőkével gazdálkodhat.



John Healey brit védelmi miniszter közölte azt is, hogy meghaladta az 50 ezret a Nagy-Britanniában kiképzett ukrán katonák száma.



A tárca keddi ismertetése szerint a londoni alsóházban szerdán kezdődik annak a tervezetnek a részletes tárgyalása, amelynek alapján London 2,26 milliárd font kölcsönt nyújt Ukrajnának a katonai célokra fordított költségvetési kiadások finanszírozására, és ezt a hitelt a szankciók alapján zárolt orosz szuverén vagyoneszközök hozamából törlesztik majd.



A kölcsönt London az Ukrajnának eddig jóváhagyott idei 3 milliárd fontos brit katonai támogatáson felül nyújtja.