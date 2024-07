Állatvédelem

Medvetámadásban életét vesztette egy fiatal nő a romániai Bucsecs-hegységben

A holttest lehozását nemcsak a nehéz terep nehezíti, hanem az is, hogy a medve még mindig a környéken ólálkodik, 10-15 méterre a hegyimentőktől. 2024.07.10 05:45 MTI

Medvetámadásban életét vesztette egy fiatal nő a romániai Bucsecs-hegységben kedden. Az Agerpres hírügynökség első tájékoztatása szerint a medvetámadást egy férfi jelentette a 112-es segélyhívón, akit meg is találtak a helyszínre siető csendőrök a - Busteni városától a 2000 méteres magasságban található Caraiman menedékházhoz vezető - Jepii Mici magashegyi túraútvonalon. A férfi elmondása szerint medve támadt a vele együtt túrázó nőre és elvonszolta egy olyan helyre, ahol nem láthatta, mi történik vele. A medvetámadást bejelentő turistát a hegyi csendőrök lekísérték Busteni üdülőtelepre.



Kedd délután egy másik bejelentés nyomán a katasztrófavédelem arra figyelmeztette a térségben tartózkodókat a mobiltelefonokra küldött RO-ALERT-üzenetben, hogy medvét láttak az említett túraútvonalon található Caraiman-vízesés környékén.



Nem sokkal később a Prahova megyei hegyimentők közölték, hogy - miután kötélen beereszkedtek a völgybe - holtan találták az eltűnt turistát, de a holttest lehozását nemcsak a nehéz terep nehezíti, hanem az is, hogy a medve még mindig a környéken ólálkodik, 10-15 méterre a hegyimentőktől.



Az áldozat keresése érdekében a hatáságok korábban a helyszínre küldték a Brassó megyei rohammentő-szolgálat helikopterét is, de miután a hegyimentők megtalálták az eltűnt nőt a fenyőerdővel borított szűk és meredek völgyben, a helikopter nem tudott segíteni a holttest lehozatalában, ezért visszafordult a bázisra.



Romániában a környezetvédelmi tárca tavaly májusban egy felmérés alapján 7500 és 8100 közöttire becsülte a vadon élő barnamedvék számát. A minisztérium éléről 2023-ban távozó Tánczos Barna RMDSZ-politikus akkor azt közölte, hogy a nagyvadak nemcsak tetemes anyagi károkat okoztak, hanem az elmúlt 5-6 évben több mint 150 esetben támadtak emberre, és emiatt 14 haláleset is történt.