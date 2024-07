Ukrajnai háború

Kreml: ukrán légvédelmi rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat

Az orosz fegyveres erők, válaszul az orosz gazdasági célpontok elleni ukrán támadásokra, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel ukrajnai katonai létesítményekre mértek csoportos csapást. 2024.07.09 15:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oroszország nem támad polgári célpontokat Ukrajnában, a kijevi gyerekkórház közelében egy ukrán rakétaelhárító rakéta csapódott be - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.



"Arra kérem önöket, hogy támaszkodjanak az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatára, amely teljesen kizárja, hogy polgári célpontokat ért volna csapás. (A tárca) megmondta, hogy egy rakétaelhárító rakéta lezuhanásáról van szó" - mondta Peszkov az incidensről a média képviselőinek.



"Továbbra is kitartunk amellett, hogy nem hajtunk végre csapásokat polgári célpontok ellen, a csapásokat kritikus infrastrukturális létesítményekre, katonai célpontokra mérünk, amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak a a rezsim katonai potenciáljával" - tette hozzá.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomáciai honlapján közzétett kommentárjában azt írta, hogy az orosz fegyveres erők, válaszul az orosz gazdasági célpontok elleni ukrán támadásokra, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel ukrajnai katonai létesítményekre mértek csoportos csapást.



"Köztük van az Artyom és az Antonov üzem, valamint Lucs tervezőirodája Kijevben; a Dnyepr és Juzsmas vállalat Dnyepropetrovszkban (Dnyipróban); egy nehézgépgyártó üzem Kramatorszkban; egy nyugati fegyver- és haditechnikai raktár az ArcelorMittal kohászati üzemben Krivoj Rogban (Krivij Rihben) és számos más létesítmény. Minden célpontot eltaláltak" - írta a szóvivő.



Zaharova szerint " mint az már sokszor megtörtént az ukrán légvédelemmel, rakétái ismét letértek a pályáról, és lakóházakat és szociális intézményeket találtak el".



"Ez történt ezúttal is. Már megerősítést nyert, többek között számos szemtanú is megerősítette, hogy a nyugati NASAMS légvédelmi rendszer egyik rakétája a kijevi Ohmatdit gyermekkórház területén lévő épületet találta el" - állította a szóvivő.



Zaharova kifogásolta, hogy a kijevi beszámolók elhallgatják, hogy a kórház az Artyom gyár, az ukrán védelmi minisztérium épületegyüttese és az ukrán fegyveres erők raktárai közelében található. Rámutatott, hogy az ukrán fél szándékosan telepít légvédelmi rendszereket a lakónegyedekben, a civilekkel "emberi pajzsként" fedezve magát.



Anatolij Antonov washingtoni orosz nagykövet a diplomáciai képviselet Telegram-csatornáján nehezményezte, hogy az Egyesült Államok elhallgatja, hogy a kijevi gyerekkórházban egy ukrán légvédelmi rakéta okozott károkat. A diplomata felhívta a figyelmet, hogy az incidens a NATO-csúcs előestéjén történt. Szerinte a történteket a szövetség indokként fogja felhasználni az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások növeléséhez.