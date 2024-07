EU

Az EU felfüggeszti a csatlakozási folyamatot Georgiával

Az Európai Unió felfüggeszti Georgia uniós csatlakozási folyamatát - jelentette be az X-en kedden a szervezet georgiai diplomáciai képviselete az EU tbiliszi nagykövetére hivatkozva, a lépést a kaukázusi ország parlamentje által elfogadott, a külföldi ügynökökről szóló törvénnyel, valamint a tbiliszi kormány "nyugatellenes retorikájával" indokolva.



Pawel Herczynski elmondta, hogy a döntést - amelynek értelmében az EU befagyasztotta a Tbiliszinek 2024-re előirányzott, 30 millió eurónyi (11,8 milliárd forint) pénzügyi támogatást is - az Európai Tanácsot alkotó vezetők legutóbbi értekezletén hozták meg.



A támogatást Georgia a külföldi katonai és védelmi kiadások finanszírozására létrehozott uniós alap, az Európai Békekeret (EPF) égisze alatt kapta volna.



A nagykövet hozzátette: elképzelhető, hogy az EU további intézkedéseket is foganatosít.



"Szomorú, hogy az EU és a Georgia közötti kapcsolatok ilyen mélypontot értek el, amikor éppen most soha nem látott magasságba emelkedhetnének" - fogalmazott.



Az EU tavaly adta meg a hivatalos tagjelölti státust Tbiliszinek.



Georgia májusban fogadta el a külföldi befolyásról szóló törvényt, amelyre a jogszabály ellenzői heves tüntetésekkel reagáltak. A jogszabály ellen már korábban az EU is tiltakozott.



A törvény előírja, hogy a finanszírozásuk több mint 20 százalékát külföldről kapó szervezeteknek "külföldi befolyást érvényesítő ügynökként" kell regisztráltatniuk magukat, és pénzbírságot, valamint szigorú közzétételi követelményeket vezet be a jogsértések esetére.