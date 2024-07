Többen meghaltak és megsebesültek egy lövöldözésben Kentucky államban

Az egyesült államokbeli Kentucky államban négy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek egy lövöldözésben szombaton hajnalban egy lakónegyedben, később maga a támadó is életét vesztette.



A szövetségi állam északi részén fekvő Florence városában a rendőrséget a hajnali órákban riasztották egy családi házhoz fegyveres incidens miatt, ahol négy embert holtan, hármat sebesülten találtak a járőrök.



A hatósági beszámoló szerint a támadó addigra autóval elmenekült a helyszínről, ám később sikerült nyomára akadni. A rendőrségi üldözést követően az útról lesodródott, és autójával egy árokba csapódott. Amikor a rendőrök a járművet megközelítették a lövöldözőt lőtt sebesülésekkel találták meg, amit a feltételezések szerint önmaga okozott. Súlyos állapotban vitték kórházba, ahol életét vesztette.



Az erőszakos incidens három sebesültjét súlyos állapotban ápolják a közeli, már Ohio államhoz tartozó Cincinnati klinikáján.



Az áldozatok és a támadó személyazonosságát, valamint a bűncselekmény részleteit a hatóságok egyelőre nem közölték Kentucky államban.

A 21 year-old in Florence, Kentucky shot and killed 4 people and injured 3 more in a mass shooting outside of Cincinnati before he shot himself and drove into a ditch.



Chase Garvey already had a criminal record.



Who could have seen this coming?



🙄 pic.twitter.com/6io8o7Ro5t