UK

Brit választások - Exit poll: a Munkáspárt győzött

A Munkáspárt nyerte meg a csütörtökön tartott nagy-britanniai parlamenti választásokat a választóhelyiségek zárása után közzétett exit poll szerint. 2024.07.05 05:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az előzetes becslés alapján a Labour - az eddigi legnagyobb ellenzéki erő - 410, a 2010 óta kormányzó, Rishi Sunak miniszterelnök vezette Konzervatív Párt 131 képviselői helyet szerzett a 650 fős londoni alsóházban.



Az exit poll eredménye - ha a hivatalos választási adatok is alátámasztják - azt jelenti, hogy a Munkáspárt alakíthatja meg az új brit kormányt, és Sir Keir Starmer, a Labour vezetője lesz a következő brit miniszterelnök.



Az exit poll-becslések, amelyeket a BBC közszolgálati médiatársaság, a Sky News kereskedelmi hírtelevízió és az ITV kereskedelmi televíziócsatorna közösen készít, hagyományszerűen meglehetősen pontosak: a legutóbbi öt nagy-britanniai választáson 1,5-7,5 képviselőhelynyi pontossággal jósolták meg a végleges mandátummegoszlásokat.



A csütörtök éjjel közzétett exit poll - ha az adatok helytállónak bizonyulnak - azt is jelenti, hogy a Munkáspárt alsóházi frakciólétszáma 209 fővel növekedne, a konzervatívoké 241 fővel csökkenne az előző parlamenthez képest.



A becslés által valószínűsített 131 konzervatív mandátum a toryk eddigi legrosszabb választási eredménye lenne a párt fennállása óta. A Konzervatív Párt az eddigi leggyengébb eredményét az 1906-os parlamenti választásokon érte el, amikor 156 képviselői mandátumot szerezett.



Az exit poll által a Munkáspártnak valószínűsített 410 fős frakciólétszám ugyanakkor a Labour legjobb eredményét jelentené az 1997-es választások óta, amikor a párt Tony Blair vezetésével 418 alsóházi mandátumot szerzett.



A Munkáspárt azóta - vagyis 27 éve - most nyert először parlamenti választást ellenzéki pozícióból, és 19 éve most nyert először választást, ugyanis legutóbbi győzelmét a 2005-ös választásokon, kormányzati pozícióból aratta.



Az exit poll eredménye jórészt megfelel az elmúlt hetek közvélemény-kutatási adatainak, amelyek rendre a Munkáspárt nagyarányú győzelmét valószínűsítették, bár több felmérés azt sem tartotta kizártnak, hogy a Labour győzelmének mértéke túlszárnyalhatja az 1997-es eddigi rekordot.